Главная военная прокуратура (ГВП) начала проверку после крушение Ан-26 в Сирии

Главная военная прокуратура проводит проверку по факту крушению российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорное ведомства.

При этом в ГВП отметили, что в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны России называли предварительную причину крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме в Сирии. Согласно данным военного ведомства РФ, воздушное судно могло разбиться из-за неких технических проблем.

Напомним, 6 марта примерно в 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский траснспортный самолет Ан-26.

В результате случившегося погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, передаёт «Интерфакс» со ссылкой в Минобороны. Личности погибших до сих пор не называются.