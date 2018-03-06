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Москва, 06.03.2018

КНДР готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний

«Expert Online» 2018

КНДР готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США.

Об этом рассказал представитель южнокорейской делегации по итогам визита в Пхеньян и встречи с лидером Северной Кори Ким Чен Ыном, передаёт Associated Press.

В Пхеньяне также пообещали не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи. А в случае предоставления гарантий безопасности и нормализации отношений между КНДР и США северокорейская сторона выразила готовность полностью отказаться от своей ядерной программы.

Напомним, ранее стало известно, что в конце апреля главы Северной и Южной Кореи намерены встретиться на межкорейском официальном саммите.

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