ŠKODA на Международном автосалоне в Женеве 2018

На Международном автосалоне в Женеве 2018 ŠKODA представила целый ряд обновленных моделей. Главная премьера бренда в этом году – ŠKODA VISION X, концепт, дающий представление о направлении развития модельного ряда марки в будущем. Впервые перед публикой предстали обновленная ŠKODA FABIA и топовая версия популярного внедорожника ŠKODA KODIAQ L&K. Флагманская модель ŠKODA SUPERB станет доступна в Европе с новым двигателем 2.0 TSI и 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а ŠKODA OCTAVIA RS – с пакетом оснащения Challenge Plus. Все бензиновые двигатели с непосредственным впрыском на европейском рынке оснащены современными фильтрами твердых частиц. И наконец, для моделей OCTAVIA, KODIAQ и SUPERB будет доступна цифровая приборная панель.





Компания ŠKODA AUTO уверенно смотрит в будущее. Лучший тому пример – стенд чешского бренда на Международном автосалоне в Женеве 2018. Центром притяжения на стенде ŠKODA стал «Тоннель Инноваций», в котором были установлены интерактивные дисплеи, отображающие информацию о концепт-каре VISION X. С правой стороны тоннеля были показаны интеллектуальные решения, примененные в автомобиле. Посетители стенда смогли узнать о приложениях, созданных в центре разработок ŠKODA AUTO DigiLab и других новинках. На обратной стороне тоннеля была представлена экспозиция материалов, из которых произведен автомобиль. Она демонстрировала элементы интерьера и экстерьера, а также высококачественные компоненты, использованные для изготовления модели. Кроме того, посетители смогли узнать более подробно о возможностях сетевого подключения и мобильных сервисах ŠKODA. Наконец, установленные в конце тоннеля дисплеи и планшетные компьютеры позволили посетителям получить дополнительную информацию о концепте ŠKODA VISION X.