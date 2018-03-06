Легкоатлетам из РФ могут запретить выступать даже под нейтральным флагом

Руне Андерсен – глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) – рассказал, что организация провела заседание, на котором было принято решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Рабочая группа рекомендовала совету. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется», – цитирует чиновника ТАСС.

Кроме того, Андерсен подчеркнул, что что в связи с продлением дисквалификации ВФЛА спортсменам из России могут запретить участвовать в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

«Если прогресса не будет, то в июле может быть заседание совета ИААФ, на котором может быть принято решение о запрете для россиян участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, на ближайшем конгрессе может быть поднят вопрос об исключении ВФЛА из членов ИААФ», - резюмировал глава рабочей группы ИААФ.

Напомним, после допингового скандала ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована.

Российские спортсмены, которые допускаются сейчас до участия в международных соревнованиях, выступают под нейтральным флагом и гимном.