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Москва, 06.03.2018

Мировой энергетический совет (МИРЭС) расширяет свое участие на форумном треке в России

«Expert Online» 2018
  • Мировой энергетический совет (МИРЭС) расширяет свое участие на форумном треке в России

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Генеральным секретарем Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофером Фраем. Глава МИРЭС особо подчеркнул, что «Россия сегодня является стабилизирующим фактором в мировом энергетическом балансе». Он также отметил значительную работу, проделанную Россией в области повышения эффективности использования отечественных энергоресурсов и внедрения передовых мировых наработок при реализации государственной политики в части развития энергетики и повышения энергоэффективности.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия России с Мировым энергетическим советом. Была достигнута договоренность о подписании соглашения о развитии сотрудничества между Фондом «Росконгресс» и МИРЭС на форумном треке, а именно на площадках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российской энергетической недели в Москве. В частности, обсуждалась возможность проведения совместных профильных сессий на тему развития энергетической отрасли, внедрения блокчейн-технологий в сфере энергетики и эффективности использования энергоресурсов.

Антон Кобяков отметил, что Россия является соучредителем и ведущим участником деятельности МИРЭС более 60 лет. «Уникальный характер МИРЭС позволяет вырабатывать совместные решения, основанные на опыте специалистов из более 90 стран мира. Сегодня нам необходимо лучше ориентироваться в изменчивой конъюнктуре энергетического сектора, оперативно реагировать на существующие вызовы. Нужна актуальная информация и новые идеи, нужны национальные и международные площадки для диалога. Россия, являясь глобальным лидером международной энергетической повестки, открыта к диалогу и готова предоставить эти площадки мировым лидерам отрасли», — отметил советник Президента.

В ходе рабочего визита в Россию Генеральный секретарь МИРЭС Кристофер Фрай также встретился с Министром энергетики России Александром Новаком. Стороны рассмотрели возможные проекты по подготовке молодых специалистов в сфере энергетики, в частности, обсуждалось участие представителей Молодежного актива РНК МИРЭС в Саммите будущих лидеров энергетики МИРЭС.

Справка:

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

Общее число участников РЭН-2017 превысило 10000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017  составило 94.

www.rusenergyweek.com

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