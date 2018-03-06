Он сказал — поехали!

На чем ехать в будущее

Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда транспортников России – главном отчётном мероприятии отрасли, которое проводится раз в пять лет. По словам главы государства, российский транспорт сегодня – одна из наиболее динамичных отраслей. По итогам прошлого года объём грузооборота увеличился на 5,4%, пассажирских перевозок – на 8,9%. Однако сектор, а котором трудятся около 6% занятых во всей экономике РФ, требует обновления и пристального внимания властей, подчеркнул президент.

«Сбалансированное, уверенное развитие транспорта, улучшение условий труда и обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков – это безусловный приоритет нашей политики, приоритет государства, это задел, основа для роста всей экономики страны. И конечно, сами транспортные компании должны работать над повышением своей эффективности, производительности труда», – заявил Владимир Путин, добавив, что серьёзным ресурсом для развития отечественного транспорта должны стать цифровые технологии и сервисы, которые сегодня активно внедряются во всех сферах жизни, становятся мощным фактором качественного роста.

Президент напомнил, что власти намерены в ближайшие шесть лет мы удвоить расходы на автомобильные дороги страны, направив на эти цели более 11 трлн рублей, привести в порядок региональные и местные трассы. «Для решения этой задачи потребуется привлечь большой объём частных средств. И мы системно поддержим инвесторов, которые вкладывают средства в инфраструктуру, запустим новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как инфраструктурная ипотека, повысим привлекательность проектов развития автодорог за счёт освоения придорожных территорий», – сообщил президент.

Вместе с обновлением дорожной сети России необходимо делать более современным, экологичным и транспортный парк, указал Владимир Путин. «Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной системы, развитие инфраструктуры – одна из наших главных задач на ближайшие шесть, десять и пятнадцать дет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряжённо должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики», – подчеркнул он.

Необходимо создать мощную систему поддержки модернизации

Возможность эффективного перехода на более экологичный транспорт в масштабах всей России осуществима лишь в долгосрочной перспективе, уверен партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша. В первую очередь высокое внимание экологичности транспорта может уделяться в тех регионах, которые нацелены стать или уже стали центрами притяжения международного туризма – это туристические центры Краснодарского края, Крым, Дальний Восток, города центральных регионов России, отдельные центры в Сибири. Из мер по стимулированию к применению техники без бензиновых двигателей, например, в Сочи администрация внесла изменения в общие правила посещения Олимпийского парка – уже летом в текущем сезоне въезд на территорию автомобилям с такими двигателями будет запрещен.

Зарядных станций для электромобилей пока маловато даже в столицах Сергей Шахиджанян/ТАСС

Также есть намерения ограничить применение автомобилей с двигателями класса ниже Евро-4 в прибрежных зонах курорта. С 1 июля 2018 года в России начнут действовать новые дорожные знаки, которые призваны ограничивать проезд работающего на бензине автотранспорта в отдельных зонах курортных территорий. Такой фактор, уверен Александр Ракша, будет мотивировать в первую очередь собственников курортного бизнеса, которые будут вынуждены обеспечивать заказами предприятия производящие такую технику, также в прокатных конторах курортов появится спрос на соответствующие автомобили, что сделает такую услугу более дорогой.

Вообще же Россия долгое время была последним пристанищем б/у автотранспорта и не только частного, но и коммерческого, напоминает руководитель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин. И, конечно, это не способствовало улучшению экологии в стране, так как в западных странах и Японии, откуда был основной поток бывшего в употреблении транспорта, постоянно повышаются экологические нормы, вводятся дополнительные налоги на транспорт, загрязняющий воздух. В нашей стране на бумаге так же есть требования, соответствие которым должно проверяться на техническом осмотре, а также ввели дополнительные пошлины на б/у автомобили, ввозимые из-за рубежа.

Однако, указывает эксперт, ни наш бизнес, ни наши МУПы, которые имеют автопарк, не могут позволить себе приобретение нового автопарка. Кроме этого и контроль на обязательном техосмотре очень условный, особенно аспекта экологичности и выбросов СО2 в атмосферу. Президент после послания, в котором также уделил внимание экологии, предложил обновить транспортный парк в России, но, к сожалению, пока нет механизмов, как это сделать и особенно в кризис. Он предложил бизнесу подготовить предложения. Наверное, отмечает Роман Алехин, это правильно и хорошо, что президент советуется с бизнесом, но, уверен, что бизнес скажет главное — нет денег, как и точно нет денег у регионов для обновления парка автобусов, каждый из которых чадит больше, чем несколько десятков новых машин.

Под обновлением он имел в виду как минимум переход на Евро 5, а также, где это возможно, например, в городской сети, на транспорт с гибридным двигателем и электротранспорт. По-видимому, это посыл не только пользователям транспорта, но и отечественным производителям проработать вопрос производства транспорта с новыми экологическими характеристиками. Но, чтобы это предложение начало работать, необходимо менять инвестиционное поле в стране. Коммерческий транспорт — это капитальные затраты, особенно для автотранспортных предприятий и, чтобы стимулировать такую глобальную модернизацию, необходимы дешевые долгосрочные кредиты, а лучше субсидируемые до нулевой ставки или ставки в пределах официальной инфляции.

Но и опять же, говорит Роман Алехин, надо как-то стимулировать предпринимателя расстаться пусть со старой, но с работающей техникой. Для этого необходимо или создать программу утилизации, но более выгодной для предприятий или проработать вопрос о том, как старую технику продать в те страны, в которых пока не задумываются об экологии, например, обнулить пошлину и налог на продажу б/у транспорта от какого-то возраста за границу.

Если пойти по пути закручивания гаек и повышения налогов на машины с низким экологическим стандартом, то это еще сильнее ударит по бизнесу, но не приведет к модернизации автопарка. В итоге, признает Роман Алехин, идея правильная, но для того, чтобы её воплощать в кризис, необходимо создать мощную систему поддержки модернизации. Если финансовый блок правительства к этому готов и поддержит президента и бизнес, то есть шанс, что поручение президента будет исполнено.

Велика Россия, но отступать некуда

При этом, наряду с обновлением автопарка стоит не забывать о существовании современных технологий для транспорта и активно их внедрять в России, считает старший вице-президент по развитию телематики Meta System Алексей Шипулин. Как на уровне комплексного управления дорожным движением – это интеллектуальные транспортные системы, так и самого автомобиля. Не за горами внедрение системы автономного вождения, а уже сейчас на рынке есть системы безопасного управления транспортным средством: такие как ЭРА ГЛОНАСС и страховая телематика.

Также не стоит забывать о системах сборов налогов с тяжелых грузовиков (ПЛАТОН) и системах управления корпоративными автопарками, продолжает эксперт. Все они дают совокупный экономический эффект, качественно меняют экологичность и безопасность движения в стране. Сложность внедрения этих технологий в том, говорит Алексей Шипулин, что необходимо четкое представление руководства региона — если речь идет про ИТС, или руководства автопарка — цели внедрения этих систем и принципов их работы. Все качественные проекты требуют изначально инвестиций и окупаются через год-два существования. По мнению аналитика, финансирование тут возможно как за счет государственного бюджета, так за коммерческий счет компаний и в рамках частно-государственного партнерства.

Важным вопросом остается финансирование, но «предложение Владимира Путина обновить автомобильный парк в России может предполагать реализацию дополнительных государственных программ субсидирования», — говорит Игорь Хереш, директор по развитию бизнеса группы « Т-1». Такое заявление, добавляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, является реальным сигналом для министерств и отраслей к действию. Среди основных проблем, с которыми может столкнуться инициатива продвижения экологичного транспорта в РФ, – недостаток соответствующей инфраструктуры. В том числе, нужно будет учитывать значительную разницу в качестве транспортной инфраструктуры федерального и местного значения.

Также краеугольный камень – необходимость создания сети зарядных станций, которых даже в масштабах столицы России недостаточно. Среди вариантов решения проблемы популяризации электрокаров среди населения: предложения внутри правительственных кругов по созданию бесплатных парковок для таких машин, а также отмены транспортного налога и предоставление выделенных полос. На словах выглядит красиво, но на деле в таком случае необходимо будет привлекать инвестора, который будет готов расстаться с деньгами с долгой отдачей, говорит Илья Жарский. Пока тема экологичного транспорта в РФ распадается, скорее, на вопросы точечного распространения, чем повсеместного.