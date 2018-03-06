Пекин из-за дефицита газа наращивает поставки из России

Пекин намерен увеличить поставки газа из России в связи с дефицитом топлива, который сложился в Китае.

Об этом заявил глава Государственного комитета по делам развития и реформ страны Хэ Лифэн.

«Что касается поставок газа, мы собираемся их наращивать за счет сопредельных государств, производящих этот энергоноситель. Речь идет об РФ, странах Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Обеспечение газовыми резервами - наше самое слабое место», - цитирует ТАСС Хэ Лифэна, который подчеркнул, что наиболее обеспечен газом Шанхай. В городе резервная норма поддерживается на уровне 15 дней, в остальных городах показатель намного ниже.

«К примеру, в Пекине газовых запасов без пополнения хватит примерно на 10 дней», - подчеркнул Хэ Лифэн.