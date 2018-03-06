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Москва, 06.03.2018

Посольство РФ в Австрии направило ноту в МИД страны после осквернения памятника в Вене

«Expert Online» 2018

Российское посольство в Австрии направило ноту протеста в МИД страны после осквернения памятника советским воинам-освободителям в центре Вены.

Согласно информации нашей дипмиссии, в ночь на 6 марта 2018 года вновь осквернён расположенный на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора, передаёт RT.

При этом отмечается, что постамент памятника, где лежат венки и цветы, был облит чёрной краской.

В посольстве РФ выразили сожаление в связи с тем, что власти Австрии не могут обеспечить должную безопасность документа и наказать вандалов.

Напомним, в начале января 2018 года вандалы также осквернили памятник советским солдатам в центре австрийской столицы.

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