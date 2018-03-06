Российский лидер Владимир Путин назвал самые востребованные направления для молодых специалистов.

По его словам, это цифровизация, искусственный интеллект, биология и медицина. Об этом президент РФ сказал в ходе общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи, который проходит в Нижнем Тагиле.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, который прибыл сегодня в Свердловскую область, на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» заявил, что оптимизация числа вузов и их филиалов в нашей стране связана с необходимостью сократить те учреждения, которые занимались только выдачей «корочек».