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Москва, 06.03.2018

Путин назвал самые востребованные направления для молодых специалистов

«Expert Online» 2018
  • Путин назвал самые востребованные направления для молодых специалистов
Алексей Дружинин/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин назвал самые востребованные направления для молодых специалистов.

По его словам, это цифровизация, искусственный интеллект, биология и медицина. Об этом президент РФ сказал в ходе общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи, который проходит в Нижнем Тагиле.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, который прибыл сегодня в Свердловскую область, на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» заявил, что оптимизация числа вузов и их филиалов в нашей стране связана с необходимостью сократить те учреждения, которые занимались только выдачей «корочек».

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