Путин объяснил сокращение числа вузов

Президент РФ Владимир Путин, который прибыл сегодня в Свердловскую область, на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» заявил, что оптимизация числа вузов и их филиалов в нашей стране связана с необходимостью сократить те учреждения, которые занимались только выдачей «корочек».

По словам российского лидера, основная проблема заключается в в том, что начиная примерно с 1991 по 2010 год, в РФ количество вузов и их филиалов выросло ровно в два раза, и значительная часть из них превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек, передаёт ТАСС.

Президент также отметил, в последние годы число вузов в стране сократилось на 30%, филиалов - более чем на 60%. По его мнению, это вызвано необходимостью закрывать эти конторы «Рога и копыта», которые ничего не дают, кроме бумажки.

Кроме того, Путин подчеркнул, что решение о закрытии филиалов, принимает сам вуз, и регион, в котором он расположен. При этом он пообещал обсудить с губернатором возможность для таких городов, которые нуждаются в инженерных кадрах, при закрытии одних филиалов повышать уровень качества образования в оставшихся филиалах.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 марта глава российского государства Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область. Кроме встречи рабочими «Уралвагонзавода», президент примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, а также проведет в Екатеринбурге совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.