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Москва, 06.03.2018

Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод»

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область.

Ожидается в ходе своего визита в регион российский лидер посетит «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Нижнем Тагиле и проведёт совещание в Екатеринбурге, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу Кремля, на «Уралвагонзаводе» президент пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи.

В Екатеринбурге же Путин проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Как известно, УВЗ занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.

VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который посетит глава государства, также проходит в Нижнем Тагиле. В форуме принимают участие свыше 300 молодых людей из разных регионов России, среди которых представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, а также лидеры молодежных профессиональных сообществ.

Напомним, 1 марта в ходе ежегодного Послании Федеральному собранию Путин поставил задачу, опираясь на лучшие практики и опыт, в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, «добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития».

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