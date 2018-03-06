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Москва, 06.03.2018

Российский самолёт разбился в Сирии: 32 погибших

«Expert Online» 2018

При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский траснспортный самолет Ан-26.

В результате случившегося погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, передаёт «Интерфакс» со ссылкой в Минобороны.

Отмечается, что самолёт упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы примерно в 15:00 мск. В российском военном ведомстве подчеркнули, что самолёт не был сбит.

Официальные причины авиакатастрофы пока не называются. Согласно предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Для расследования случившегося создана специальная комиссия. Личности погибших пока не уточняются.

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