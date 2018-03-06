Российский самолёт разбился в Сирии: 32 погибших

При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский траснспортный самолет Ан-26.

В результате случившегося погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, передаёт «Интерфакс» со ссылкой в Минобороны.

Отмечается, что самолёт упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы примерно в 15:00 мск. В российском военном ведомстве подчеркнули, что самолёт не был сбит.

Официальные причины авиакатастрофы пока не называются. Согласно предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Для расследования случившегося создана специальная комиссия. Личности погибших пока не уточняются.