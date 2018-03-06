Украина остается основным импортером крымской продукции

По данным девяти месяцев 2017 года, основными покупателями крымской продукции за рубежом являются Украина, Китай и Индия.

При том всего за этот период предприятия Крыма на 23,2% больше импортирует продукции из-за рубежа, чем вывозит в другие страны. Крупнейшим торговым партнером полуострова, согласно данным статистики, остаётся, по-прежнему, Украина, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на главу Крымстата Ольгу Балдину, в «незалежную» вывозится 30 % всего экспорта.

Она также уточнила, что продукцией импорта для других стран является, прежде всего, продукция химической промышленности, в частности завода «Титан», который расположен на севере полуострова.

Кроме того, Крым экспортирует продовольствие и продукцию машиностроения. Основными странами–импортерами продукции для Крыма являются Белоруссия (более четверти импорта), Китай и Италия.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.