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Москва, 06.03.2018

Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе

«Expert Online» 2018

Юрий Бобров – офицер управления правового обеспечения украинского Генштаба – заявил, власти «незалежной» могут начать новую военную операцию в Донбассе, не прекращая действия «антитеррористической».

При этом он призвал разделять понятия военной операции, которая предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса и «антитеррористической» операции, объявленной, по его словам в 2014 году.

Эта операция продолжается до сих пор. И вне зависимости от выполнения этого закона, решение о её продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ», – цитирует Боброва РИА Новости.

Представитель украинского Генштаба также выразил убежденность, «что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнётся или завершится операция объединенных сил».

Кроме того, Бобров подчеркнул, что кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время её утвердит президент Украины Пётр Порошенко.

Главным претендентом на эту должность является генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе.

Напомним, 20 февраля стало известно, что президент «незалежной» Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. При этом он подчеркнул, что этот документ не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая Минские соглашения.

Сразу же после подписания закона украинский лидер поручил главе Минобороны Украины Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко в самые кратчайшие сроки подготовить предложения об изменении формата силовой операции в Донбассе.

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