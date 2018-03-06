В ДНР сообщили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения

В Донбассе в районе линии соприкосновения прогремел мощный взрыв.

Об этом рассказал журналистам представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, инцидент произошёл в 14:50 мск южнее Марьинки, находящейся под контролем Киева, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что на расстоянии примерно 800 метров от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За двадцать минут до появления вертолета прогремел взрыв.

Другие подробности случившегося пока не сообщаются.