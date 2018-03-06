В Госдуме прокомментировали информацию о крушении Ан-26 в Сирии

В комитете нижней палаты российского парламента прокомментировали информацию о крушении российского транспортного самолёта Ан-26, который разбился днём 6 марта неподалеку от авиабазы Хмеймимв Сирии.

По словам, заместителя председателя комитета Юрия Швыткина, депутаты не должны подменять в данном вопросе Минобороны, передаёт РИА «Новости».

«Сейчас строить какие-то догадки было бы некорректно, нужно тщательно провести расследование, исходя из этого уже делать соответствующие выводы», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, 6 марта примерно в 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский траснспортный самолет Ан-26. В результате случившегося погибли 32 человека (26 пассажиров и 6 членов экипажа). Личности погибших до сих пор не называются.

Согласно предварительной версии, которую уже озвучили в Минобороны РФ, воздушное судно могло разбиться из-за возникших технических неполадок.

При этом отмечается, что огневого воздействия по самолёту не было. В Минобороны уже подчеркнули, что комиссия будет изучать все возможные версии произошедшего.

В свою очередь главная военная прокуратура (ГВП) проводит проверку по факту крушению российского транспортного самолета в Сирии. При этом в ГВП отметили, что в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Катастрофа Ан-26 стала крупнейшей в российской военной авиации по количеству жертв после крушения Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года в Сочи, который также перевозил пассажиров в Сирию. Тогда погибли 92 человека, среди них участники ансамбля песни и пляски имени Александрова.