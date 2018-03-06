В Кремле прокомментировали крушение Ан-26 в Сирии

Дмитрий Песков – пресс-секретарь главы государства – рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26.

По словам Пескова, российский лидер, находящийся сейчас с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад Шойгу о крушении Ан-26 близ авиабазы Хмеймим. Он отметил, что президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — резюмировал Песков.

Напомним, примерно в 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский траснспортный самолет Ан-26.

Согласно информации Минобороны РФ самолёт упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы. В результате случившегося погибли 32 человек (26 пассажиров и 6 членов экипажа).

Личности жертв этой авиакатастрофы до сих пор не называются. Между тем телеграмм-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщает, что за штурвалом разбившегося в Сирии Ан-26 был майор Смирнов. Всего на борту находились несколько гражданских лиц.

Также уточняется, что Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.

Появилась информация, что среди погибших при крушении Ан-26 в Сирии могли быть женщины.

Между тем в комитете нижней Госдумы также уже прокомментировали информацию о крушении российского транспортного самолёта Ан-26. Однако, по словам, заместителя председателя комитета Юрия Швыткина, депутаты не должны подменять в данном вопросе Минобороны.

В свою очередь в Минобороны озвучили предварительную версию трагедии – воздушное судно могло разбиться из-за возникших технических неполадок. При этом отмечается, что огневого воздействия по самолёту не было.

В свою очередь главная военная прокуратура (ГВП) проводит проверку по факту крушению российского транспортного самолета в Сирии. При этом в ГВП отметили, что в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.