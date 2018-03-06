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Москва, 06.03.2018

В Минобороны назвали причину крушения российского самолета в Сирии

«Expert Online» 2018

В Министерстве обороны России назвали предварительную причину крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме в Сирии.

Согласно данным военного ведомства РФ, воздушное судно могло разбиться из-за неких технических проблем, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что «по докладу с места, огневого воздействия по самолёту не было». В Минобороны уже подчеркнули, что комиссия будет изучать все возможные версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что примерно в 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский траснспортный самолёт Ан-26.

В результате случившегося погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

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