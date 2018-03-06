В Минобороны назвали причину крушения российского самолета в Сирии

В Министерстве обороны России назвали предварительную причину крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме в Сирии.

Согласно данным военного ведомства РФ, воздушное судно могло разбиться из-за неких технических проблем, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что «по докладу с места, огневого воздействия по самолёту не было». В Минобороны уже подчеркнули, что комиссия будет изучать все возможные версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что примерно в 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский траснспортный самолёт Ан-26.

В результате случившегося погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа.