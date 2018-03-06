Выборы в Италии повергли Евросоюз в шок

Результаты выборов в парламент Италии стали шоком для Брюсселя, передает Euronews. Большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам, что заставило страны Евросоюза обеспокоиться будущим ЕС.

Телеканал сообщает, что противники евроинтеграции в ходе выборов в Италии получили большинство голосов не только из-за проблемы с мигрантами, но и из-за сложного экономического положения в стране, к которому, по мнению избирателей, привела политика Брюсселя. Эксперты в Европе уже заявляют о необходимости проведения реформ в ЕС, о чем красноречиво свидетельствует поражение традиционно правящих партий в Италии в ходе последних выборов.

«Сегодня не только в Италии, но и вообще в Европе, к сожалению, лишь только популистские и правоэкстремистские партии предлагают перемены», — пояснил один из экспертов.

Напомним, что по результатам выборов в итальянский парламент победила популистская партия «Движение пяти звезд», набрав 32% голосов.

На втором месте оказалась «Демократическая партия». За нее проголосовало 19% избирателей. Партия правоцентристского блока «Лига», которая планомерно поддерживает антимигрантскую политику, набрала 17,3%, партия бывшего президента страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» - 14% и националистическая «Братья Италии» - всего 4,35 %.