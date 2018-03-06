Задержанные в Махачкале сторонники ИГ готовили теракты

Сторонники группировки «Исламское государство» (решением Верховного суда РФ признано террористической организацией, деятельность которой на территории России запрещена), задержанные накануне в Махачкале, заготовили множество взрывчатки и оружия для терактов на Северном Кавказе.

У предполагаемых террористов изъяты значительное количество взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы, незаконно приобретенные сторонниками МТО для террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Согласно предварительным данным следствия, задержанные вербовали людей для участия в войне в Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». В ближайшее время к этой статье после экспертиз могут добавить статьи о незаконном хранении оружия и взрывчатки.