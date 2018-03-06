Подписка
Москва, 06.03.2018

Задержанные в Махачкале сторонники ИГ готовили теракты

«Expert Online» 2018

Сторонники группировки «Исламское государство» (решением Верховного суда РФ признано террористической организацией, деятельность которой на территории России запрещена), задержанные накануне в Махачкале, заготовили множество взрывчатки и оружия для терактов на Северном Кавказе.

У предполагаемых террористов изъяты значительное количество взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы, незаконно приобретенные сторонниками МТО для террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Согласно предварительным данным следствия, задержанные вербовали людей для участия в войне в Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». В ближайшее время к этой статье после экспертиз могут добавить статьи о незаконном хранении оружия и взрывчатки.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. Новое оружие России вызвало истерику на Западе
      Послание Путина вызвало мгновенную реакцию Запада
    2. «Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем
      «Газпром» отверг решения Стокгольмского арбитража. Российский газовый монополист начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины», поставив при этом себя в сложную ситуацию и себя тоже
    3. Курс доллара готовят к «большому отскоку»
      Курс доллара готовят к «большому отскоку»