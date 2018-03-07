Cкоростной турнир от Audi

В Сочи прошел финал соревнований по горным лыжам и сноуборду среди любителей Audi quattro Winter Cup 2018.

Традиционно марка Audi поддерживает значимые спортивные мероприятия в разных странах. В частности, более семи лет этот бренд является спонсором Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS, а в 2014 году выступил официальным автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи. Следуя традициям, этой зимой Audi Россия в очередной раз выступила организатором кубка Audi quattro Winter Cup для любителей горнолыжного спорта.

На трассе «Газпром» в Красной Поляне состоялся заключительный региональный отборочный этап, а затем финал четвертого турнира по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup 2018. В финальной части право сразиться за главный приз – тест-драйв новейшего полноразмерного флагманского кроссовера Audi Q8 продолжительностью в месяц – получили победители четырех предварительных отборочных этапов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Поболеть за лучших горнолыжников и сноубордистов собрались почти 300 гостей.

Помимо спортивной программы, участники и гости мероприятия смогли принять участие в тест-драйвах нескольких моделей Audi – новых Audi A5 Sportback и Audi Q5, а также спортивных Audi S5, Audi S6, Audi RS 7.

Главный приз – сертификат на месячный тест-драйв новейшего полноразмерного кроссовера Audi Q8 – вручил победителям амбассадор марки, известный актер российского театра и кино Константин Хабенский. Участники, занявшие второе и третье места на призовых подиумах, получили стильные фирменные аксессуары Audi.

По словам представителей немецкой премиальной марки, мероприятие является действенным средством продвижения автомобилей Audi, особенно среди любителей скорости и поклонников активного образа жизни. «Наши клиенты любят скорость, смелость, спортивный азарт. Несомненно, что Audi quattro Winter Cup помогает укреплению бренда в России», -- подчеркивают представители Audi.