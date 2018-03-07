Эксперт назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии

Юрий Сытник – заслуженный пилот России – назвал возможную причину катастрофы транспортного самолёта Ан-26, который потерпел крушение накануне днём в Сирии близ авиабазы Хмеймим.

По его мнению, трагедия могла произойти из-за отказа одно из двигателей воздушного судна. В частности, как он подчеркнул, этим можно объяснить слова очевидцев о том, что авиалайнер заходил на посадку с сильным креном, передаёт сайт газеты «МК».

Эксперт предположил, что двигатель мог выключиться из-за отсутствия топлива.

«Когда заканчивается керосин, двигатели не сразу отключаются, а поочередно, через несколько секунд, – пояснил Сытник. – А тут всего-то оставалось 500 метров до взлетно-посадочной полосы, им не хватило каких-то 10 — 15 секунд».

При этом он подчеркнул, что и сам ранее множество раз совершал посадку с пустыми баками.

Кроме того, пилот считает, что к трагедии могли привести сразу несколько факторов, в том числе и сильный попутно-боковой поток ветра.

«Возможно поэтому лётчикам пришлось заходить на посадку с креном для того, чтобы удержать самолёт. Скорость на посадке уже небольшая, 215-220 км в час, до земли - близко. А из-за нарушения потока воздуха, лайнер возможно потерял подъемную силу сразу на 15-20 %, что в такой ситуаций – критично», - резюмировал заслуженный пилот России, добавив, что всё это могло произойти даже в случае работы обоих двигателей.

Напомним, 6 марта примерно в 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолёт Ан-26.

Согласно информации Минобороны РФ, самолёт упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы. В результате случившегося погибли 39 человек (33 пассажира и 6 членов экипажа). Все они военнослужащие.

Уже известно, что среди жертв авиакатастрофы генерал-майор и 26 офицеров. Помимо них на базу Хмеймим летели прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

По информации Минобороны, командиром экипажа был опытный пилот первого класса с налётом более 3 тыс. часов. До этого он уже совершал посадки на Хмеймиме.

Также в ведомстве отметили, что погодные условия для посадки самолёта «были простыми», а сам авиалайнер следовал с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо.

Кроме того, в Минобороны озвучили предварительную версию трагедии – воздушное судно могло разбиться из-за возникших технических неполадок. При этом отмечается, что огневого воздействия по самолёту не было.

В свою очередь главная военная прокуратура проводит проверку по факту крушению российского транспортного самолета в Сирии, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полётов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков – пресс-секретарь главы государства – рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26.

По словам Пескова, российский лидер выслушал по телефону доклад Шойгу о крушении Ан-26. Он отметил, что президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — резюмировал Песков.