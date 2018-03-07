Еврокомиссия жёстко ответит США на введение пошлин на сталь и алюминий

Еврокомиссия (ЕК) планирует жёстко ответить на введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США.

ЕК предложила ввести пошлины в 25% на ряд товаров, в возимых на континент из-за океана, передаёт Bloomberg.

По данным агентства, с список европейского ведомства вошли следующие товары из США: сталь, джинсы, обувь, мотоциклы, рис, бурбон, апельсиновый сок и некоторые другие. При этом уточняется, что Еврокомиссия собирается обложить указанной пошлиной американские товары на 2,8 млрд евро.

В свою очередь Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз в случае, если Трамп введет пошлину в 25% на импорт стали и алюминия, может в течение двух месяцев ввести ответные пошлины, передаёт РИА «Новости».

«Процесс принятия защитных и обеспечивающих равновесие мер займет немного более времени – около двух месяцев», – подчеркнул Мальмстрем.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности».

Брюссель счёл данное решение Трампа «не основанном на каких-либо требованиях безопасности». По словам Юнкера, ЕК не будет просто сидеть и наблюдать, как европейская промышленность «страдает от нечестных мер, которые могут угрожать работе тысяч граждан Европы.

Канада также пообещала принять ответные меры в случае введения США ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом рассказал журналистам глава МИД Канады Христя Фриланд.

Напомним, на прошлой неделе президент США на встрече с руководителями американских сталелитейных компаний заявил о вводе пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10%.

Между тем фондовый рынок США два дня подряд завершил торги ростом. Таким образом, страхи участников рынка касательно мировой торговой войны немного утихли – инвесторы надеются, что Трамп всё-таки не воплотит в жизнь собственную угрозу ввести пошлины на ввозимую сталь и алюминий.

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