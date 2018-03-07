Подписка
Москва, 07.03.2018

Еврокомиссия жёстко ответит США на введение пошлин на сталь и алюминий

«Expert Online» 2018

Еврокомиссия (ЕК) планирует жёстко ответить на введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США.

ЕК предложила ввести пошлины в 25% на ряд товаров, в возимых на континент из-за океана, передаёт Bloomberg.

По данным агентства, с список европейского ведомства вошли следующие товары из США: сталь, джинсы, обувь, мотоциклы, рис, бурбон, апельсиновый сок и некоторые другие. При этом уточняется, что Еврокомиссия собирается обложить указанной пошлиной американские товары на 2,8 млрд евро.

В свою очередь Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз в случае, если Трамп введет пошлину в 25% на импорт стали и алюминия, может в течение двух месяцев ввести ответные пошлины, передаёт РИА «Новости».

«Процесс принятия защитных и обеспечивающих равновесие мер займет немного более времени – около двух месяцев», – подчеркнул Мальмстрем.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности».

Брюссель счёл данное решение Трампа «не основанном на каких-либо требованиях безопасности». По словам Юнкера, ЕК не будет просто сидеть и наблюдать, как европейская промышленность «страдает от нечестных мер, которые могут угрожать работе тысяч граждан Европы.

Канада также пообещала принять ответные меры в случае введения США ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом рассказал журналистам глава МИД Канады Христя Фриланд. 

Напомним, на прошлой неделе президент США на встрече с руководителями американских сталелитейных компаний заявил о вводе пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10%.

Между тем фондовый рынок США два дня подряд завершил торги ростом. Таким образом, страхи участников рынка касательно мировой торговой войны немного утихли – инвесторы надеются, что Трамп всё-таки не воплотит в жизнь собственную угрозу ввести пошлины на ввозимую сталь и алюминий.

Экономическое обозрение: Трамп пытается помешать рекордному росту экономики Евросоюза

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем
      «Газпром» отверг решения Стокгольмского арбитража. Российский газовый монополист начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины», поставив при этом себя в сложную ситуацию и себя тоже
    2. Новое оружие России вызвало истерику на Западе
      Послание Путина вызвало мгновенную реакцию Запада
    3. Курс доллара готовят к «большому отскоку»
      Курс доллара готовят к «большому отскоку»