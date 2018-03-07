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Москва, 07.03.2018

Фондовая Америка растет на положительных новостях

«Expert Online» 2018

Фондовый рынок США во вторник, 6 марта, вслед за ослаблением доллара и снижением доходности US Treasuries на позитивных геополитических новостях продемонстрировал умеренную положительную динамику.

Отставка главного советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона, который был главным противником принятия заградительных пошлин на импорт стали и алюминия в США, вновь вызвали у инвесторов опасения мировой торговой войны, пишет MarketWatch.

7 марта фьючерсы на фондовые американских индексах снизились  более чем на 1%, долларовый индекс сначала упал на 0,8%, но выровнялся до 0,1%.

Обеспокоенность планами Трампа по поводу введения пошлин на сталь и алюминий высказали и лидеры Республиканской партии. Спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан отметил «потенциальный ущерб такого решения для экономики США». А сам глава США позже намекнул на возможность обсуждения особых условий с Канадой и Мексикой, что несколько успокоило рынок.

Прогноз ситуации на фондовом рынке США: Надулись на кредитах

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