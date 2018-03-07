Эксперты рассказали, в каком случае Европа может отказаться от «Северного потока-2» в пользу СПГ из США

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков видит два сценария развития ситуации вокруг строительства трубопровода «Северный поток-2». Интервью с ним публикует деловая газета «Взгляд».

Юшков уверен, что для позитивного сценария, который подразумевает одновременную реализацию «Северного потока – 2» и сохранение транзита через Украину, необходимы трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС.

«Эффективность этого формата мы уже видели в рамках подписываемых ранее зимних пакетов. На мой взгляд, это вообще единственная возможность хоть как-то договориться с «Нафтогазом», –рассказал Юшков, который называет единственной проблемой подобного формата переговоров позицию России, которая не видит такой необходимости.

Также эксперт не видит угрозы «Северному потоку-2» и в конфликте газовых компаний России и Украины.

«Речь, по сути, идет о переписывании действующих контрактов с учетом тех корректировок, которые внес Стокгольмский арбитраж. Там настолько сильные изменения, что надо действительно подписывать новые соглашения», – поясняет эксперт.

Второй сценарий развития событий вокруг строительства трубопровода не выгоден России.

«Американцы будут давить на Киев, чтобы он начал процесс взыскания 2,6 млрд долларов, которые Стокгольмский арбитраж выставил Газпрому. «Нафтогаз» подает иск в украинский суд, который арестовывает имущество Газпрома на территории Украины. А это и есть транзитный газ», –рассказывает изданию Юшков, который считает, что в этом случае «Нафтогаз» будет попусту воровать транзитное топливо из трубы, которая поставляет газ в Европу. Отобрать газ на всю сумму, которую присудила «Газпрому» Украина не успеет, поскольку, при подобном развитии событий российская компания «перекроет вентиль», что приведет в свою очередь к «энергетическому коллапсу» в Европе. Далее последует «информационная истерия о том, что «Газпром» ненадежный поставщик», во что могут поверить европейцы и начать переход на СПГ.

«В итоге цены на европейских хабах ползут вверх и достигают уровня, при котором поставлять американский СПГ в Европу становится рентабельно. При таком раскладе США смогут убедить Европу заблокировать проект «Северный поток – 2», –резюмировал Юшков, который спешит заверить, что подобный сценарий маловероятен из-за умения европейцев «продавливать свои газовые интересы».

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