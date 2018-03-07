КНДР бросает атомную бомбу

Корейская весна

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые лично встретился с высокопоставленными посланцами из Южной Кореи, приехавших на Север по поручению южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Ответ на вопрос, что станет темой переговоров, давал уже сам состав делегации. В нее были включены не только те, кому ездить на Север положено по должности (то есть, чиновники министерства объединения), но и высокопоставленные представители южнокорейских силовых структур, в том числе, директор Национальной службы разведки Со Хун.

Возглавлял делегацию начальник Управления национальной безопасности при президенте Чон Ын Ён. Этот чиновник непосредственно курирует контакты с администрацией США. Которую, применительно к ситуации на Корейском полуострове, ничто не беспокоит больше, чем северокорейская ядерная программа.

Сенсационный результат

И вот итог переговоров: Ким Чен Ын принял предложение Мун Чжэ Ина, и готов участвовать в двустороннем саммите, который, ориентировочно, назначен на апрель. Более того, по информации, которую озвучил Чон Ын Ён, Северная Корея вообще не хочет держаться за свою ядерную программу и готова разменять ее на некие гарантии безопасности.

Подтверждений из КНДР этой информации не поступило. Но и гневной отповеди тоже не последовало. Из этого можно сделать вывод, что, по крайней мере, какой-то сигнал о готовности пойти на попятную в вопросе о своей ядерной программе, в Пхеньяне действительно подали. И возможно, могут и впрямь ее забросить, по крайней мере на некоторый срок.

В США прокомментировали переговоры в КНДР сдержанно. Там ждут не слов, а результатов, плюс – опасаются вмешиваться в межкорейский диалог. Администрация Дональда Трампа, похоже, не прочь добиться или дождаться любого решения северокорейской проблемы, в том числе, такого, которое позволило бы Ким Чен Ыну уступить, сохранив лицо. Одно дело – когда «великий вождь» капитулирует под давлением США, другое – когда он идет на встречу просьбам южнокорейских братьев. Главное, для Америки, чтоб был конечный результат в виде снятия угрозы ракетно-ядерного удара по американской территории.

Тень Каддафи пугает меньше, чем собственная

Почему Ким Чен Ын уступил или готов уступить? Ответ на этот вопрос, как и всё, что связано с политикой Северной Кореи, еще долго будет волновать экспертов, занимающихся этой страной. Еще недавно большинство из них непреложным фактом считало то, что Ким Чен Ын ни за что не пойдет на попятную и от создания ракеты, способной поразить США, не откажется. Ведь это – единственная надежная гарантия безопасности его режима. А иных нет и быть не может. Свидетельством тому является убедительный пример Муаммара Каддафи. Он отказался от своей ядерной программы, изо всех сил стремился быть «своим сукином сыном» для Европы и США. Но это не уберегло его от свержения в результате западной интервенции.

Как оказалось, у Ким Чен Ына есть свое мнение на этот счет. Он сдал назад в тот самый момент, когда обнаружилось, что ценой приобретения железной гарантии безопасности режима в будущем, может стать сама эта безопасность в настоящем. Администрации Дональда Трампа, по видимому, все-таки удалось не только оставить Ким Чен Ына в полной международной изоляции, лишив надежды на поддержку со стороны Китая и России, но и убедить его в том, что США перед применением силы против Пхеньяна не остановятся.

Да, война на Корейском полуострове будет стоить, во всех смыслах этого слова, дорого и Соединенным Штатам, и ее союзникам, особенно Южной Корее, которая едва ли избежит участи стать полем боя. Но еще дороже обойдется Америке первая в ее истории ядерная война. Не поздоровится и миру: поэтому американскую атаку на КНДР за рубежом поймут и одобрят. Такое послание, видимо, было донесено до Ким Чен Ына.

Проблема в том, что, в принципе, согласившись с необходимостью как-то сбавить обороты, остудив воинственный пыл Вашингтона, Ким Чен Ын может не отказаться от конечной цели. Тогда «корейская весна» окажется всего лишь «оттепелью» и очень скоро Трампу придется вновь давить на КНДР. Впрочем, даже отсрочка кризиса является для американского президента крупным внешнеполитическим успехом. Успехом, с которым будет ассоциироваться весь его президентский срок.

Военное обозрение: В США рассказали, аналогов какого российского оружия у них нет