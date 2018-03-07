Международное Энергетическое Агентство прогнозирует, что львиную долю роста добычи нефти на планете в ближайшие годы будут обеспечивать американские сланцевики. ОПЕК начнет возвращаться на рынки лишь во второй половине двадцатых годов

Перед самым открытием встреч между представителями американских нефтяных компаний и членов ОПЕК в Хьюстоне Международное Энергетическое Агентство (IEA) обнародовало ежегодный анализ состояния нефтяной отрасли. Он получился неутешительным для нефтяного картеля. Экономисты IEA считают, что в ближайшие 3-5 лет США будут обеспечивать до 60% роста глобального спроса на нефть. Оставшиеся 20% придутся на долю Канады, Бразилии и Норвегии. Страны ОПЕК в обзоре не фигурируют.

Существенная часть прироста добычи американских нефтяников придется на сланцевую нефть. Резкий скачок ее добычи, часто называемый «сланцевой революцией», стал возможен, по иронии судьбы, благодаря соглашению ОПЕК+ по сокращению добычи нефти членами нефтяного картеля и рядом не входящих в него нефтедобывающих стран, включая Россию. Это соглашение позволило существенно снизить переизбыток нефти на рынках и повысить на нее цены.

На это, конечно же, обратили внимание и в самом ОПЕК.

«Кто вернул сланцевиков в дело?- задал недавно на конференции нефтяников риторический вопрос министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и сам же на него ответил:- ОПЕК! Без ОПЕК на рынках царил бы сейчас полный хаос».

Новый анализ IEA не обещает светлого будущего нефтяному картелю, члены которого надеются в следующем году выйти из соглашения и начать наращивать добычу. ОПЕК будет нелегко, считают аналитики IEA, нарастить добычу, не снизив при этом цены на нефть, из-за стремительного роста добычи не входящих в него стран и в первую очередь США. Ситуация с ценами может заставить картель продлить срок действия соглашения по сокращению добычи, хотя крайне трудно представить, что его участникам удастся договориться сохранять лимиты на добычу еще три-четыре года. Это будет означать серьезные убытки и дальнейшую потерю рынков, которые займут те нефтедобывающие страны, которые не присоединились к соглашению.

В любом случае, специалисты IEA пока не очень понимают, как можно будет безболезненно вернуться к уровням добычи до соглашения, даже если проводить это возвращение постепенно.

IEA прогнозирует снижение спроса на нефть, добытую членами ОПЕК, в ближайшие годы благодаря повышению спроса на нефть нефтедобывающих стран, не входящих в картель. К 2023 году добыча нефти ОПЕК может вырасти лишь на 750 тыс. бар./сутки. При этом учитывается снижение добычи нефти венесуэльскими нефтяниками на 700 тыс. Через пять лет, по прогнозам IEA, спрос на нефть увеличится на 6,9 млн. бар./сутки и достигнет 107 млн бар./сутки. При этом более половины этого роста придется на Китай и Индию. Добыча же нефти к 2023 г. увеличится лишь на 6,4 млн. бар./сутки. Из них 3,7 млн. бар./сутки дадут США. По мере роста популярности электромобилей, все более важную роль в повышении спроса будет играть нефтехимическая промышленность.

Впрочем, возможно, не все так плохо для ОПЕК, как кажется. Не исключено, что членам картеля придется просто потерпеть еще несколько лет. Если на следующие пять лет IEA прогнозирует резкий рост добычи сланцевой нефти, то во второй половине двадцатых годов картина изменится. Массивное снижение инвестиций в нефтянку после обвала цен на нефть в 2014 году начнет сказываться уже к началу двадцатых годов и приведет к проблемам с добычей. В 2015 и 16 годах снижение инвестиций составило 25%, а в прошлом году оно только вышло на 0. Расходы нефтяных компаний начали расти только в последнее время. Сейчас они составляют лишь очень незначительную часть от уровня 2014 года. Уже в ближайшие годы начнет ощущаться нехватка крупных нефтяных проектов.

«Эта ситуация таит в себе крупные неприятности для будущего»,- говорится в анализе IEA.

К тому же, на ситуации на рынках будет сильно сказываться естественное истощение месторождений, составляющее 3 млн бар./сутки. В сочетании с ростом спроса это означает, что глобальной нефтянке ежегодно нужно будет вводить в строй, грубо говоря, месторождение, равное по запасам и объемам добычи, например, североморским. Однако расходы нефтяной промышленности на данном этапе не в состоянии закрыть этот разрыв. В 2017 г. был установлен очередной антирекорд в открытии новых месторождений – найдено менее 4 млрд баррелей нефти. Дефицит новых месторождений и проектов сеет уже сейчас семена крупных проблем в удовлетворении спроса, которые прорастут в двадцатые годы.

«Соединенные Штаты будут играть на глобальном нефтяном рынке в следующие пять лет ведущую роль,- считает директор IEA Фатих Бироль.- Но как мы уже неоднократно подчеркивали, слабые инвестиции по-прежнему остаются источником больших тревог. Для компенсации истощающихся нефтяных месторождений, которая составляет примерно 3 млн бар./сутки, что равно добыче в Северном море, потребуются новые инвестиции. Между тем, кроме компенсации истощения месторождений, необходимо удовлетворять быстро растущий спрос…»

Нефть. Прогнозы: ОПЕК+: шейхи такого не ожидали