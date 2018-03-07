Минтруд вводит новые штрафы для работодателей

Министерство труда вводит новые штрафы для работодателей, которые нарушают права сотрудников. В частности, отмечается, что штраф будет наложен в случае принуждения сотрудника по выбору «зарплатного» банка. Для юридических лиц штраф может составить от 30 до 50 тыс. руб., а для должностных — от 10 до 20 тыс. руб., сообщается на сайте ведомства. Проект поправок к КоАП уже появился на портале нормативных правовых актов.

В российском Минтруде напомнили, что согласно законодательству РФ, любой работник вправе сменить банк, через который ему начисляется зарплата. От сотрудника требуется сообщить работодателю новые реквизиты не позднее, чем за пять рабочих дней до выплаты зарплаты. При этом работодатель не имеет права обязывать работника получать заработную плату через какой-либо конкретный банк.

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