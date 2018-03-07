Мультифокальные линзы: основные особенности

Мультифокальные контактные линзы – современная медицинская разработка, предназначенная для исправления дальнозоркости. Они были созданы специально для пациентов с возрастной дальнозоркостью, которые носят очки для хорошего зрения на близких расстояниях, к примеру, во время письма или чтения.

Когда человек страдает вдобавок от близорукости, у него имеется зависимость от двух пар очков, из которых одна необходима для нормального зрения на близком расстоянии, другая – на дальнем. Это вызывает ряд трудностей для пациента. Чтобы избавить таких людей от подобных проблем, были созданы бифокальные, а затем прогрессивные очки. Это стало прорывным решением, однако ношение очков связано с определенными неудобствами: они мешают ведению активного образа жизни, искажают поле зрения на периферии, сужают его, меняют величину предметов и т. п. У мультифокальных контактных линз есть ряд достоинств, которых лишены очки. Они обеспечивает естественное хорошее зрение на разных расстояниях, благодаря чему человек может четко видеть окружающие предметы.

Использование мультифокальных линз https://ochkarik.ru/contaktnie-linzy/multifokalnye/ рекомендуется всем людям старше сорока лет, испытывающим проблемы со зрением на близких дистанциях. Как только пациент начинает их носить, он немедленно ощущает заметный зрительный эффект. Но надо учитывать, что назначить их использование могут исключительно офтальмологи.

Для изготовления линз Focus Air Optix Multifocal используется сверхсовременный «дышащий» материал, позволяющий носить их не снимая в течение шести дней. При этом необходимо менять линзы не реже одного раза в месяц. Использование мультифокальных линз представляет собой прекрасную альтернативу операции, в ходе которой «родной» хрусталик заменяется на мультифокальный. И хотя с помощью такой операции можно полностью избавиться от возрастной дальнозоркости, ее стоимость довольно высока. За замену хрусталика для одного глаза придется заплатить не менее 80 тыс. руб., а делать операцию обязательно надо для двух глаз. Позволить себе такие расходы может далеко не каждый. Причем после проведения операции могут возникнуть осложнения. По сравнению с операцией использование мультифокальных контактных линз имеет очевидные преимущества. В России мультифокальные линзы стали применяться не так давно, поэтому ее жители еще недостаточно осведомлены о таком способе коррекции зрения. Однако он имеет хорошие перспективы.