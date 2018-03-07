«Нафтогаз» увеличивает долг «Газпрома» на $500 тыс. в день

К основному долгу российской газовой компании «Газпром» в $2,56 млрд ежедневно добавляется по $500 тыс., передает «Укринформ» заявление пресс-секретаря «Нафтогаза» Алена Осмоловская.

«У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. «Газпром» по-прежнему должен «Нафтогазу» $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно», — заявила Осмоловская.

Ранее, в «Газпроме» рассказали о том, что компания приняла решение оспорить постановление арбитража Стокгольма по делу о поставке газа украинской компании. Апелляция на постановление швейцарского суда будет подана в конце марта.

Нафтогаз против Газпрома. Новости: «Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем