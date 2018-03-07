Россия готовит ответ американской нефти и СПГ

Минэнерго подготовило проект доктрины энергобезопасности России, которая, по всей видимости, будет утверждена властями в обозримом будущем. Согласно документу, на который ссылаются «Ведомости», отечественному энергетическому сектору вредит целый ряд факторов. В их числе ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа. Но самыми важными рисками для наших энергетиков остается политика США и «зеленый» вектор развития.

«Первой в списке внешнеполитических угроз указана «дискриминационная политика со стороны США и их союзников», которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями», - излагает издание суть доктрины. В пример приводится «Роснефть», которая потеряла одного из своих партнеров ExxonMobil на арктическом шельфе из-за санкций.

Второй важный риск — отказ от потребления ископаемого топлива и переход к «зеленой энергетике», замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности. Также в числе проблем энергетического сектора указываются ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа, последний усиливает конкуренцию на рынке и повышает экономические риски торговли трубопроводным газом. По информации «Ведомостей», проект документа 2 марта был отправлен на согласование в госорганы, это подтвердил представитель Минэнерго. Сейчас действует доктрина, которая была утверждена в 2012 года, но после введения санкций ее решили доработать.

Стоит разделять угрозы для российского топливно-энергетического сектора на насущные и перспективные, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. К числу первых, безусловно, относится экспансия США на европейском и в первую очередь азиатском рынках энергоресурсов, рост числа дестабилизирующих факторов геополитического характера в ЕС, а вот зеленая энергетика, хотя и создает риски для российских экспортеров, но риски эти могут быть реализованы лишь в перспективе 10-15 лет.

Собственно, говорит эксперт, главной головной болью для России и других участников рынка энергоресурсов сейчас является США. Соединенные Штаты на протяжении долгого времени оставались страной-потребителем нефти и газа,удовлетворяя высокий внутренний спрос не только за счет внутренней добычи, но и активного наращивания импорта, доступ на мировой рынок энергоресурсов местные добывающие компании получили с легкой руки администрации Барака Обамы лишь в конце 2015 года.

За два последовавших года успевший отвыкнуть от конкуренции с заокеанской державой ОПЕК и Россия успели на себе почувствовать напор, с которым американцы начали отвоевывать свое местно на европейском и азиатском рынках. В 2017 году экспорт нефти из США составил порядка 0,8-0,9 млн баррелей, по уровню добычи Америка также вплотную приблизилась к мировым лидерам: в ноябре впервые был достигнут уровень 10 млн баррелей в сутки (среднегодовой показатель, впрочем, все равно остался на уровне 9,2 млн), а это уровень второго мирового лидера Саудовской Аравии.

По прогнозам Международного энергетического агентства, при сохранении текущей динамики, уже к 2023 году США могут обойти и Россию (10,5 млн баррелей в сутки, максимальный показатель — 11 млн баррелей, в перспективе 5 лет, по прогнозам МЭА - 11,6 млн), добывая ежедневно свыше 12 млн баррелей. Экспорт только в прошлом году относительно уровней 2016 года вырос в 1,7 раза, но это далеко не предел.

Второй фронт — это активная экспансия американского СПГ в ЕС и Азии, говорит аналитик. Азиатские рынки для США максимально удобны для захвата — здесь практически отсутствуют крупные трубопроводы, экспорт энергоресурсов осуществляется морским путем, что фактически уравнивает США на рынке нефти и газа с традиционными поставщиками. По мере перехода крупнейшей экономики региона — Китая с угля на газ, он становится важнейшим перспективным рынком сбыта. Пока Газпром тянет в КНР «Силу Сибири», США активно загружают китайские порты сжиженным газом. В ноябре 2017 года объемы отгрузки американского СПГ в Китае выросли относительно октября того же прошлого года на 57% до рекордных 407,325 тыс. тонн.

И снова стоит добавить, указывает Дмитрий Жарский, что это далеко не предел: единственным сдерживающим фактором для американцев остается загрузка портов, которые сейчас работают на пределах своих мощностей, но в перспективе за счет инвестиций в их развитие проблема будет снята и это откроет для американского СПГ новые возможности экспансии.

Но в Евросоюзе США пока что откровенно пробуксовывают, отмечает аналитик. Порядком охладевшие при Трампе отношения с ЕС во многом способствуют спаду интереса к трансатлантическим поставкам. Несмотря на ряд достаточно масштабных перспективных проектов по строительству терминалов в ЕС, способных обслуживать американские танкеры, они выглядят скорее как козырь Европы в торге с «Газпромом», для которого Америка на рынке Старого Света по-прежнему является не самой серьезной проблемой.

Без санкций российский ТЭК продолжал бы десятилетиями зависеть от западных разработок, замечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко, а сейчас он поставлен в безвыходные условия, когда нужно изобретать и внедрять самим. По его мнению, у России и США схожие интересы. Обе страны заинтересованы в высокой цене нефти, но каждая заинтересована, чтобы другая добывала меньше, это классическая задача из теории игр, которая решается с помощью конкурентных преимуществ и нерыночных инструментов — санкций.

Правда, политика санкций тоже имеет свои побочные эффекты: модно стало ограничивать торговлю. Как будто не было двух десятилетий построения ВТО, Таможенного союза и других зон свободной торговли, сейчас многие страны пытаются изолировать товары своих конкурентов. Это, уверен Кирилл Яковенко, приведет к замедлению роста мирового ВВП на 0.5% в течение следующих 5 лет.

Минэнерго говорит об «ухудшении ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений, уменьшении размеров и снижении качества открываемых месторождений», а также слабой геологической изученности территории страны. Но, указывает эксперт, все это было и до санкций и является следствием незаинтересованности нефтяных компаний в инвестициях, которая является следствием погони за «длинным рублем», за сиюминутной прибылью. Наверное, говорит Кирилл Яковенко, нефтяные компании нельзя назвать безответственными, ведь их топ-менеджмент действовал в тех политических и экономических условиях, которые были актуальны в период 1998 — 2014, но сейчас, возможно, для их акционеров пришло время направлять большую часть прибыли не на дивиденды, а на инвестпрограмму. Для этого им нужна уверенность в будущем, которую могут дать приближающиеся выборы, если они гарантируют преемственность власти и вместе с тем — новую экономическую политику.

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