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Москва, 07.03.2018

Названы главные угрозы энергобезопасности России

«Expert Online» 2018

Министерство энергетики подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, в котором обозначили список внешнеполитических угроз, пишут «Ведомости»,  ознакомившись с содержанием документа.

Отмечается, что в данный момент действует доктрина, утвержденная в 2012 году. Решение о пересмотре документа было принято в связи с введением санкций.

Первой в списке угроз называется «дискриминационная политика со стороны США и их союзников», которая, по мнению авторов проекта, заключается в ограничениях на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрете на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями. Как пример авторы упоминают недавнюю ситуацию с расторжением контракта из-за санкций между «Роснефтью» и ExxonMobil из-за санкций.

Помимо этого, по мнению специалистов, российской энергобезопасности угрожает переход к «зеленой энергетике», что обещает изменить рост спроса на энергоносители в мире. Появление новых экспортеров энергоносителей, а также рост конкуренции в виде производства сжиженного природного газа, тоже в списке угроз, сообщает издание.

Эксперты Минэнерго отметили опасность истощения действующих месторождений, уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений и слабой геологической изученности территории страны.

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