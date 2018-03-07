Преимущества онлайн-займов

Время от времени в жизни многих людей наступают моменты, когда им срочно нужны деньги. Одним из самых простых выходов из данной ситуации является получение онлайн-займа. Этот способ позволяет оформить заявку без предоставления справок о доходах, не покидая своего дома.

И хотя процентная ставка по такому займу больше, чем по банковскому кредиту, как передает источник, популярность онлайн-кредитования весьма высока. Это объясняется целым рядом преимуществ, присущих онлайн-займам. Они перечислены ниже. Простота. Чтобы получить нужную сумму, достаточно заполнить анкету на вебсайте одной из микрофинансовых организаций, и спустя короткое время деньги поступят на указанные заемщиком реквизиты.

Экономия времени. При наличии компьютера или смартфона с выходом в интернет необходимость в посещении офиса банковской организации отпадает. Кроме того, не придется стоять в очередях.

Удобство. Онлайн-заем можно взять в любое время суток в любой день, включая выходные и праздники. Поэтому заемщику нет нужды подстраиваться под график работы кредитных организаций. Поскольку оформление заявки доступно даже со смартфона, заемщик может получить необходимую сумму во время похода в магазин, расположенный далеко от его дома. Эта возможность полезна, когда не хватает денег для покупки приглянувшейся вещи. Данное преимущество использования услуг онлайн-сервиса является одним из наиболее существенных по сравнению с обычным банком.

Прозрачность. Заемщик имеет возможность при помощи специального калькулятора на вебсайте микрофинансовой организации рассчитать полную сумму, которую ему придется возвращать вместе с начисленными процентами. Путем сопоставления этой суммы со своими доходами можно выбрать наиболее подходящий вариант займа.

Небольшие суммы. Банковские организации заинтересованы в выдаче крупных кредитов, поэтому при наличии необходимости в получении небольшой денежной суммы лучшим решением является онлайн-заем.

Отсутствие необходимости в подготовке множества документов. Для получения онлайн-займа не требуется предоставлять справки о доходах, трудоустройстве и др. Нужно лишь знать данные своего паспорта и иметь при себе банковскую карту.

Конфиденциальность. При получении онлайн-займа не нужно ставить микрофинансовую организацию в известность о планируемых направлениях использования выданных денег, тогда как многие банковские учреждения отказывают в выдаче кредитов, если заемщики не указывают цели их получения.

Удобство погашения. Вернуть онлайн-кредит столь же просто, как и получить. Для этого надо просто перечислить нужную сумму на счет микрофинансовой организации со своего банковского счета, через терминал или путем внесения наличных в кассу. Заемщик имеет возможность выбрать наиболее удобный для него способ погашения.