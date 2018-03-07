Путин назвал импортозамещение в России временным явлением

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями заявил, что импортозамещение в нашей стране — временное явление.

При этом президент подчеркнул, что сама по себе идея импортозамещения не является универсальной и не является тем, к чему мы должны стремиться в конечном итоге, ведь импортозамещение не должно подрывать конкуренцию, передаёт РИА Новости.

«Я хочу, чтобы вы все это поняли. Это такой временный инструмент настройки текущей ситуации, — подчеркнул Путин. – Мы должны нацеливаться на то, чтобы производить такую продукцию, такого качества и такую доступную по цене, чтобы она была конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке».

Кроме того, глава государства считает, что импортозамещение, прежде всего, связано с обеспечением безопасности страны, к примеру, в сфере оборонной промышленности.

В частности, Путин привел в пример то, что Россия сейчас производит морские двигатели, двигатели для вертолетов, и это всё делается вынужденно, чтобы поддержать отечественного производителя в сложных экономических условиях, особенно в условиях нарушения и искажения конкуренции со стороны наших партнеров, когда они вводят различные санкции, политически якобы мотивированные, но в основе которых лежит стремление получить преимущество.

Несмотря на это, российский лидер убеждён, что нельзя ограничивать предприятия РФ в покупках на внешних рынках. Однако, по мнению Путина, они не должны забывать об обязательств по импортозамещению.