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Москва, 07.03.2018

Путин: обсуждаем тему НДС, я пока не определился

«Expert Online» 2018

На встрече с женщинами-предпринимателями президент России Владимир Путин рассказал, что в настоящее время власти страны рассматривают вопрос о возможных изменениях НДС.

По его словам, это очень сложный вопрос, поэтому пока никакой позиции он пока не занял, передаёт интернет-сайт «Вести. Экономика».

Одна из участниц встречи с главой РФ обратила его внимание на льготы по уплате НДС: её предприятие закупает сырье у производителя, который платит НДС по ставке 10%, а готовые товары облагают НДС по ставке 18%. 

Отвечая на это замечание Владимир Путин сказал, что  существует устойчивое мнение, что все льготы ведут к злоупотреблениям.

«В конечном итоге под видом этих льгот проталкивается совершенно иной вид деятельности, иные продукты, – подчеркнул российский лидер. – И бюджет несёт колоссальные убытки. Проблема известна, понятна, мы ею занимаемся».

Также он отметил, что есть предложение, хотя решение ещё не принято, понизить существенным образом НДС, но зато всё выровнять.

«Ну или вообще ничего не отменять, но использовать дополнительные меры», - резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что на встрече с женщинами-предпринимателями президент РФ назвал импортозамещение в России временным явлением, а также рассказал, в какой сфере он мог бы запустить собственный стартап.

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