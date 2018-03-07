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Москва, 07.03.2018

Путин рассказал об обмане со стороны США во время госпереворота на Украине

«Expert Online» 2018
  • Президент России Владимир Путин
Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин

Соединенные Штаты «грубо и нагло» обманули Россию перед государственным переворотом на Украине. О этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что к руководству страны «обратились американские партнеры» с просьбой посодействовать в неприменении силы со стороны избранного президента Украины Виктора Януковича.

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — цитирует РИА новости слова Владимира Путина в фильме «Миропорядок 2018».

Как рассказал глава страны, Россия пошла на встречу, а через день на Украине произошел государственный переворот, который фактически совершили США «своими руками», и теперь вынуждены поддерживать украинскую власть. «Они загнали себя в угол», - сказал Путин, который отметил, что этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американцев.

 «Так грубо и нагло, пожалуй, в первый раз. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — добавил глава государства.

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