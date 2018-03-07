Мощные игроки подминают всех

Количество убыточных предприятий в России по итогам 2017 года почти не выросло, но и без того составляет внушительные 26,3%. Возможно, причины этого надо искать не столько в макроэкономике, сколько в процессах в бизнес-среде

Согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики (Росстат), доля убыточных организаций в России в 2017 году выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с показателем за 2016 год и составила 26,3%. При этом количество предприятий, приносящих прибыль, составляет 73,7% соответственно.

В частности, в отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 10 трлн 320,5 млрд рублей (34,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 12 трлн 276,1 млрд рублей, а 12,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 трлн 955,6 рублей). В 2016 году сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 11 трлн 285,1 рублей.

«Про санкции кризисы и иные непредсказуемые для бизнеса события написано много. Я хочу взглянуть на этот показатель как на следствие работы именно предпринимателей – бизнеса, — говорит аналитик банка ВТБ Сергей Козлов. — На мой взгляд, проявляются ключевые тенденции в бизнесе: укрупнение, структурирование и эволюция – это обновление спроса, тянущее за собой отмирание ненужного предложения».

По его словам, укрупнение означает то, что все больше разных сфер предпринимательской деятельности объединяются по управлением и владением единой финансовой группы. Это влечет за собой убыточность тех, кто в этих группах не оказывается и проигрывает на своем узком поле бизнеса под напором объединенной финансовой мощи таких групп. Самым ярким игроком на рынке в последние годы является государство, но оно далеко не единственное. В качестве примера эксперт приводит «Яндекс», который подминает под себя все, что становится более-менее заметным в сфере услуг.

Второй момент, говорит он, это структурирование: бизнес умеет управлять, и создает структуры, в которых не все предприятия должны быть прибыльными. Цель разделить риски как предпринимательские, так и налоговые по разным юрлицам, это делают во всем мире. Задайтесь вопросом, зачем Google создал Alphabet, например.

И третье, это обновление спроса – то, что приносило деньги год назад, может быть не интересно потребителю сегодня, развитие технологий и мастерство маркетологов могут обратить в пыль усилия по созданию мощного производства чего бы то ни было, просто сместив фокус внимания потребителя на что то другое. Поэтому, заключает Сергей Козлов, 26% убыточных компаний — это свидетельство управления бизнеса своими рисками, 26% принятых бизнес решений были неудачными по итогам 2017 года по ряду причин, но 74% сработали.

На рост убыточных предприятий в России, безусловно, влияет усиление конкуренции во всех сферах экономики, на рынке остаются наиболее сильные игроки, говорит, в свою очередь, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. С другой стороны, если мы посмотрим на отрасли, в которых проблемы наиболее ощутимы — все они связаны с покупательской способностью населения. Платежеспособный спрос и доходы граждан все ещё не вышли на прежние показатели.

В таких условиях эти отрасли ни на какие сверхприбыли рассчитывать не могут, отмечает Андрей Назаров. К тому же ситуацию осложняет отсутствие доступных кредитов для бизнеса и высокая административная нагрузка. Она ложится дополнительным грузом издержек, ведь чтобы вести отчётность, фирма порой вынуждена содержать целый штат специалистов.