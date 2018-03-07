Электронные часы в 25 странах Европы неожиданно замедлили свой ход

С середины января по всей Европы неожиданно замедлили свой ход электронные часы, встроенные в бытовую технику. При этом они начали отставать от реального времени ровно на 6 минут сразу в 25 странах Старого Света, передаёт TVN 24.

Позже удалось установить причину этой удивительной массовой неисправности. Выяснилось, что цифровые часы, вмонтированные в технику, используют частоту энергетической сети.

Эта сеть в Европе работает на стабильной частоте 50 герц или 50 циклов в секунду. Цифровые часы, отсчитывая эти циклы, точно настраивают свой показ времени. Однако, когда частота падает в течение длительного времени, возникают проблемы.

Позже ENTSOE – европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии – распространила информацию, что с середины января этого года в районе от Испании до Турции и от Нидерландов до Польши было зафиксировано непрерывное отклонения от частоты в 50 герц. Это связано с нехваткой необходимой энергии. В настоящее время нехватка энергии составляет 113 гигаватт-часов. Но такого отклонения раньше никогда не было.

В ENTSOE пришли к выводу, что сбой возник из-за проблем в контрольном блоке SMM (Сербия, Македония, Черногория), а конкретно - в Косово и Сербии.