В Чечне разбился вертолёт одной из спецслужб: есть погибшие

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из спецслужб.
В результате случившегося погибли как минимум пять человек из девять находившихся на борту, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
В свою очередь «Интерфакс» утверждает, что погибли до девяти человек. О происшествии также сообщил источник ТАСС. По данным этого агентства, которое ссылается на свой источник в экстренных службах, погибли до восьми человек.
Также собеседник агентства уточняет, что предположительно, вертолёт принадлежит пограничной службе.
По информации РЕН ТВ, авиакатастрофа произошла в районе населённого пункта Хильдехарой.
Между тем представитель правоохранительных органов республики подтвердил информацию о происшествии. «Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолёт», — сказал он агентству «Интерфакс».
Точные данные о количестве погибших будут известны позже, когда спасатели доберутся до места катастрофы, рассказал источник РИА Новости.