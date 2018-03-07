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Москва, 07.03.2018

В Чечне разбился вертолёт одной из спецслужб: есть погибшие

«Expert Online» 2018

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из спецслужб.

В результате случившегося погибли как минимум пять человек из девять находившихся на борту, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики. 

В свою очередь «Интерфакс» утверждает, что погибли до девяти человек. О происшествии также сообщил источник ТАСС. По данным этого агентства, которое ссылается на свой источник в экстренных службах, погибли до восьми человек.

Также собеседник агентства уточняет, что предположительно, вертолёт принадлежит пограничной службе.

По информации РЕН ТВ, авиакатастрофа произошла в районе населённого пункта Хильдехарой.

Между тем представитель правоохранительных органов республики подтвердил информацию о происшествии. «Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолёт», — сказал он агентству «Интерфакс».

Точные данные о количестве погибших будут известны позже, когда спасатели доберутся до места катастрофы, рассказал источник РИА Новости.

 

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