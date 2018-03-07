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Москва, 07.03.2018

В Роспотребнадзоре рассказали, какие цветы лучше выбрать на 8 марта

«Expert Online» 2018

Накануне международного женского дня в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) рассказали россиянам, какие цветы лучше всего выбирать на подарок прекрасной половине человечества.

Специалисты ведомства посоветовали при выборе цветов обращать прежде всего внимание на степень раскрытия бутона и эластичность лепестков. От этого зависит, станет ли ваш букет «однодневкой» или будет долго радовать глаз, передаёт сайт Роспотребнадзора.

Ещё один полезный совет – лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, так как эластичность лепестков — главный признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он спокойно вернётся на место и примет прежнюю форму.

Помимо этого, в ведомстве рекомендуют при покупке цветов внимательно осмотреть стебель, который ни в коем случаи не должен быть сухим. Также не надо приобретать букет, если на цветах есть искусственные украшения – это может быть пусть и красивым, но хитрым способом отвлечения внимания от свежести цветка.

Между тем глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, во сколько обойдётся жителям Москвы самый дешёвый букет тюльпанов на 8 марта. По её словам, за скромный, экономный букет тюльпанов придётся заплатить 250-300 рублей. При этом хороший миксовый букет с тюльпанами, возможно, сиренью, ирисами и другими цветами, аксессуарами, будет стоить около 1 000 рублей, передаёт сайт газеты «Известия».

Также флорист рассказала, что в этом сезоне большой популярностью пользуются пионы. Но так как эти цветы несезонные, а привозят их из Латинской Америки, их цена будет значительно выше, чем у тюльпанов. 

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