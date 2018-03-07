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Москва, 07.03.2018

В США сравнили российские и американские гаубицы

«Expert Online» 2018

Американское издание The National Interest в своем материале провело сравнительный анализ российской и американской артиллерии. В качестве примеров были взяты  американская артиллерийская система M109A7, призванная придти на смену главному самоходному орудию армии США M109A6 Paladin и российскую 152-миллиметровую гаубицу САУ 2С3 «Акация», на смену которой уже пришли 2С19 «Мста-С» и на подходе 2С35 «Коалиция».

Российские и американские самострельные артиллеристские установки схожи по видам боеприпасов, которыми могут вести огонь, и его дальностью, пишет издание.

Основные различия между гаубицами России и США выявлены в скорости огня и степени интегрированности в боевые действия. У США гаубицы более интегрированы, но менее скорострельны. При этом издание отмечает, что у военных России  в приоритете значение огневой мощи и скорострельности гаубицы, а также взаимодействию артиллерии.

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