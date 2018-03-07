В США заявили о бесполезности санкций против России

Россия справляется с наложенными Западом санкциями, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса. Документ был представлен в Комитете Сената США по вооруженным силам.

В докладе заявляется, что Россия стремится вмешаться в партнерские отношения США и Евросоюза, поощряет рост антиамериканских настроений и подрывает санкции запада. Для этого Россия может прибегнуть к «операциям влияния», сообщает «Лента.ру». При этом западные эксперты утверждают, что Москва в будущем продолжит попытки подорвать единство стран Запада касательно ограничительных мер и позиции по Украине. По версии нацразведки, такой способ реагирования на сложившееся положение является для РФ недорогим и не несет особенных рисков.

Ранее, Коутс заявил о возможном введении новых санкций в ближайшее время.