ЦИК решил судьбу Грудинина

Николай Булаев – заместитель главы Центризбиркома (ЦИК) – заявил, что кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин не будет снят с выборов.

При этом он подчеркнул, что у ЦИК для этого нет никаких правовых оснований, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что даже обсуждать отмену регистрации Грудинина Центризбирком не в праве.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария по запросу Федеральной налоговой службы России предоставила информацию, что у кандидата на пост главы государства Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, в том числе один металлический – в золоте.

Позже сам представитель КПРФ на предстоящих выборах назвал появившуюся в ряде отечественных СМИ информацию о его счетах в иностранных банках информационным вбросом.

Кандидат Павел Грудинин. Выборы 2018. Новости: Жертвоприношение коммунистов. "Проект Грудинин"