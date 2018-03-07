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Москва, 07.03.2018

ЦИК решил судьбу Грудинина

«Expert Online» 2018

Николай Булаев – заместитель главы Центризбиркома (ЦИК) – заявил, что кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин не будет снят с выборов.

При этом он подчеркнул, что у ЦИК для этого нет никаких правовых оснований, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что даже обсуждать отмену регистрации Грудинина Центризбирком не в праве.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария по запросу Федеральной налоговой службы России предоставила информацию, что у кандидата на пост главы государства Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, в том числе один металлический – в золоте.

Позже сам представитель КПРФ на предстоящих выборах назвал появившуюся в ряде отечественных СМИ информацию о его счетах в иностранных банках информационным вбросом.

Кандидат Павел Грудинин. Выборы 2018. Новости: Жертвоприношение коммунистов. "Проект Грудинин"

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