Клининговая компания: специфика работы и особенности выбора

У многих людей не хватает времени на уборку квартир, по этой причине они пользуются услугами клининговых фирм, которые специализируются на наведении чистоты и порядка в помещениях.
В западных странах клининг давно стал развитой индустрией, имеющей более чем столетнюю историю. В России и Казахстане эта услуга начала предоставляться совсем недавно, поэтому в ней между профессиональными клининговыми агентствам, подробнее здесь, и наемными уборщиками нередко не проводится различие. Однако надо понимать, что услуги клининговых компаний отличаются высоким профессионализмом. Они предоставляются следующим образом:
- с клиентом подписывается договор;
- высококвалифицированные работники выполняют уборку;
- используются современные чистящие средства и техника.
Клининговые фирмы выполняют поставленную задачу в определяемые заказчиком сроки и предоставляют гарантии идеальной чистоты. Не все готовы пускать в свое жилье посторонних людей. Поэтому при выборе клинингового агентства уделяется большое внимание следующим факторам:
- Имидж. В первую очередь нужно учитывать то, насколько компания о нем заботится. Фирма-однодневка не станет создавать свой вебсайт с интересным дизайном, заботиться об оригинальном логотипе. Солидные компании организуют рекламные акции, придумывают различные маркетинговые ходы.
- Отзывы клиентов о компании. Зачастую люди обращаются за советом к своим родным, друзьям, знакомым. Если этот способ поиска клининговой фирмы не помогает, то нужно воспользоваться возможностями интернета. Узнать отзывы заказчиков о качестве услуг той или иной фирмы можно на различных интернет-форумах.
- Стоимость услуг. Профессиональная фирма никогда не станет называть точную стоимость оказываемых услуг по телефону. Для ее определения менеджеру необходимо осмотреть помещение, где будет выполняться уборка.
- Техническое оснащение. Для достижения качественного результата необходимо применять специальную технику. Благодаря использованию специальных устройств с различными насадками скорость работ значительно возрастает.
- Консультация менеджера. Специалист клининговой компании всегда готов дать ответы на любые вопросы, связанные с уборкой, даже на весьма необычные.
- Круглосуточная работа. Сотрудники многих клининговых компаний могут выполнить уборку в любое время суток в соответствии с пожеланиями клиента. Поэтому заказчик может выбрать наиболее подходящее для себя время проведения необходимых работ.