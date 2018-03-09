Клининговая компания: специфика работы и особенности выбора

У многих людей не хватает времени на уборку квартир, по этой причине они пользуются услугами клининговых фирм, которые специализируются на наведении чистоты и порядка в помещениях.

В западных странах клининг давно стал развитой индустрией, имеющей более чем столетнюю историю. В России и Казахстане эта услуга начала предоставляться совсем недавно, поэтому в ней между профессиональными клининговыми агентствам, подробнее здесь, и наемными уборщиками нередко не проводится различие. Однако надо понимать, что услуги клининговых компаний отличаются высоким профессионализмом. Они предоставляются следующим образом:

с клиентом подписывается договор;

высококвалифицированные работники выполняют уборку;

используются современные чистящие средства и техника.

Клининговые фирмы выполняют поставленную задачу в определяемые заказчиком сроки и предоставляют гарантии идеальной чистоты. Не все готовы пускать в свое жилье посторонних людей. Поэтому при выборе клинингового агентства уделяется большое внимание следующим факторам: