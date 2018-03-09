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Москва, 12.03.2018

Клининговая компания: специфика работы и особенности выбора

«Expert Online» 2018

У многих людей не хватает времени на уборку квартир, по этой причине они пользуются услугами клининговых фирм, которые специализируются на наведении чистоты и порядка в помещениях.

В западных странах клининг давно стал развитой индустрией, имеющей более чем столетнюю историю. В России и Казахстане эта услуга начала предоставляться совсем недавно, поэтому в ней между профессиональными клининговыми агентствам, подробнее здесь, и наемными уборщиками нередко не проводится различие. Однако надо понимать, что услуги клининговых компаний отличаются высоким профессионализмом. Они предоставляются следующим образом:

  • с клиентом подписывается договор;
  • высококвалифицированные работники выполняют уборку;
  • используются современные чистящие средства и техника.

Клининговые фирмы выполняют поставленную задачу в определяемые заказчиком сроки и предоставляют гарантии идеальной чистоты. Не все готовы пускать в свое жилье посторонних людей. Поэтому при выборе клинингового агентства уделяется большое внимание следующим факторам:

  • Имидж. В первую очередь нужно учитывать то, насколько компания о нем заботится. Фирма-однодневка не станет создавать свой вебсайт с интересным дизайном, заботиться об оригинальном логотипе. Солидные компании организуют рекламные акции, придумывают различные маркетинговые ходы.
  • Отзывы клиентов о компании. Зачастую люди обращаются за советом к своим родным, друзьям, знакомым. Если этот способ поиска клининговой фирмы не помогает, то нужно воспользоваться возможностями интернета. Узнать отзывы заказчиков о качестве услуг той или иной фирмы можно на различных интернет-форумах.
  • Стоимость услуг. Профессиональная фирма никогда не станет называть точную стоимость оказываемых услуг по телефону. Для ее определения менеджеру необходимо осмотреть помещение, где будет выполняться уборка.
  • Техническое оснащение. Для достижения качественного результата необходимо применять специальную технику. Благодаря использованию специальных устройств с различными насадками скорость работ значительно возрастает.
  • Консультация менеджера. Специалист клининговой компании всегда готов дать ответы на любые вопросы, связанные с уборкой, даже на весьма необычные.
  • Круглосуточная работа. Сотрудники многих клининговых компаний могут выполнить уборку в любое время суток в соответствии с пожеланиями клиента. Поэтому заказчик может выбрать наиболее подходящее для себя время проведения необходимых работ.
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