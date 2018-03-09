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Москва, 09.03.2018

На Западе появились трезвые оценки послания Путина

«Expert Online» 2018
  • Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти
Zuma\TASS Автор: Ron Sachs

Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти

Главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал армии США Кертис Скапаротти, говоря о России, заявил: «Учитывая их модернизацию, темпы, которыми она идет... мы должны поддерживать предложенную модернизацию наших сил, чтобы мы могли сохранить превосходство в тех областях, в которых мы доминируем сегодня», — цитирует генерала агентство РБК со ссылкой на издание Defense One. — «Если мы не сделаем этого, я думаю, что они оспорят превосходство наших военных почти по всем направлениям уже, скажем, к 2025 году».

Как сообщает также РБК, четыре американских сенатора отправили госсекретарю США Рексу Тиллерсону письмо, в котором говорится: «Стратегический диалог между США и Россией стал более актуальным после публичного послания президента Владимира Путина 1 марта, во время которого он сообщил о нескольких новых видах ядерного оружия, которые разрабатывает Россия». Письмо написано представителями Демократической партии Эдвардом Марки, Джеффом Мёркли и Дианой Файнстен и независимым сенатором Берни Сандерсом.

Во время выступления президента Путина tass_25559825.jpg ТАСС
Во время выступления президента Путина
ТАСС

«Расширение СНВ-III позволит сохранить лимиты на вооружения и сократить стратегические силы, которые нарастила Россия», — предлагают они. Сенаторы пишут также, что «расширение СНВ-III, решение проблемы нарушения Россией ДРСМД, и усиление прозрачности по отношению к нестратегическим вооружениям поможет приглушить голоса о том, что США не придерживаются договора о нераспространении ядерного оружия».

Как «новость, которая обнадеживает» оценил письмо американских сенаторов Константин Косачев, отметив в своем блоге, что оно появилось «после многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России».

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