Основные виды и сорта чая

Существует очень большое количество сортов чая. Они классифицируются по разным критериям. Чтобы разбираться во всем многообразии, нужно знать главные критерии.

В магазине 101 ЧАЙ представлено огромное множество видов и сортов чая. По виду чайного куста выделяют три сорта чая:

ассамский;

китайский;

камбоджийский, который представляет собой гибрид двух вышеуказанных.

Чай может обрабатываться множеством методов, включая высушивание, скручивание, вяление, ферментацию и др. Каждый из этих методов позволяет получать чай, наименование которого обычно связывается с цветом. В России высокой популярностью пользуются различные сорта черных чаев (китайцы называют их красными). Это самый ферментированный чай, перед поступлением в продажу подвергающийся максимальному количеству операций. В зеленых чаях содержится большое количество витаминов и полезных элементов, а также кофеина. Белые чаи преимущественно выращиваются в Китае, их делают из полураспустившихся листьев. Белый чай является одним из наиболее дорогостоящих и редких, кроме того, он характеризуется высокой чувствительностью к перевозке и хранению. Процесс его изготовления состоит лишь из завяливания и высушивания. Белый чай не имеет равных по лечебным качествам. Улуны (оолонги) по степени ферментации занимают промежуточное положение между черным и зеленым. В России они известны как красные. Улуны обладают уникальным вкусом, благодаря чему и завоевали популярность. Желтые чаи по своим свойствам похожи на зеленые. Их выращивают лишь в китайской провинции Фуцзянь. Пуэр представляет собой спрессованный чай, сделанный особым способом из зеленого. Чаще всего чаи пуэр продаются в виде всевозможных спрессованных форм.

Основная часть всего чая в мире производится всего в нескольких государствах. Свыше 25% всего продающегося на мировом рынке чая производит Китай. На втором месте по объему выращивания чая находится Индия, которая преимущественно производит черные чаи, главным образом гранулированные и резаные. Объем производства зеленого чая в этой стране не слишком велик. Кроме того, в Индии выращивается элитный чай дарджилинг, культивируемый на расположенных высоко в горах плантациях. На Шри-Ланке (Цейлон) производится примерно 1/10 мирового объема чая. Там культивируются такие же сорта, как и в Индии. В Японии выращивается только зеленый чай, преимущественно для внутреннего потребления – лишь некоторые пользующиеся высоким спросом сорта экспортируются. В Африке больше всего чая производится в Кении. Кроме того, чаи производятся в бывших британских колониях, включая ЮАР, Уганду, Зимбабве и Камерун. На африканском континенте культивируют исключительно черные чаи.