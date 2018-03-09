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Москва, 12.03.2018

Особенности услуги проката автомобилей

«Expert Online» 2018

Хотя прокат автомобиля представляется несложным делом, понимание особенностей работы компаний на данном рынке позволяет клиенту уменьшить затраты и воспользоваться дополнительными услугами.

Все существующие фирмы, такие как http://naprokat65.ru, предоставляющие авто напрокат, делятся на три вида:

  • Федеральные. Они оказывают услуги в местах скопления туристов, в отелях, в аэропортах. Получить о них информацию можно у фирм-партнеров, железнодорожных перевозчиков, авиакомпаний и т. п. Цены на аренду автомобилей у таких фирм являются самыми высокими. Важнейшее преимущество федеральных фирм состоит в хорошо структурированном и понятном прайс-листе по всем предоставляемым услугам и моделям авто.
  • Местные игроки. Связаться с ними можно при помощи справочников и публикуемых в интернете объявлений. Цены на оказываемые ими услуги являются более доступными, условия – более гибкими. При обращении в такие фирмы необходимо тщательно изучать договор и приложения, проводить внимательный осмотр авто перед выездом с парковки.
  • Прокат автомобиля с выкупом. Взять авто напрокат с последующим выкупом предлагают фирмы, предоставляющие услуги такси. После подписания договора и получения автомобиля клиент должен работать таксистом до тех пор, пока не принесет доход в размере, предусмотренном условиями контракта.

Чтобы взять автомобиль напрокат, арендатор должен соответствовать определенным требованиям, которые устанавливаются фирмой. В число самых распространенных требований входят следующие:

  • минимальный стаж вождения – три года;
  • минимальный возраст клиента составляет двадцать один год;
  • внесение залога;
  • наличие водительских прав;
  • страховка КАСКО и ОСАГО.

При выборе фирмы и авто следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Отзывы клиентов, уже пользовавшихся услугами данной фирмы;
  • Наличие сети филиалов в других городах – оно обеспечивает дополнительные удобства при поездке в один конец, поскольку позволяет оставить авто в пункте назначения;
  • Величина арендной платы. Она варьируется в широких границах в зависимости от фирмы и марки автомобиля. Одни фирмы ограничивают километраж, после превышения которого размеры платы возрастают, другие фирмы устанавливают цены на основе фактического пробега. Для клиента выгоднее взять напрокат авто с большим или неограниченным километражем;
  • Вид и размер страховки;
  • Наличие минимального размера невозвратного ущерба, то есть стоимости поломки авто, которую клиенту не придется оплачивать;
  • Модельный ряд в автопарке фирмы;
  • Наличие ограничений по географии аренды. Многие фирмы в контракте указывают «Кроме Северного Кавказа», однако возможны и иные ограничения;
  • Доставка авто к месту. Небольшие фирмы предлагают забирать и возвращать автомобиль там, где они расположены. Федеральные фирмы предоставляют услуги по доставке автомобиля в нужное клиенту место;
  • Наличие акций или спецпредложений со скидками. Работники фирмы могут не поставить клиента о них в известность вовремя или даже оформить скидку после внесения им оплаты, а разницу между оформленной и фактически полученной суммами положить в свой карман;
  • Наличие поломок, царапин, дефектов на кузове и в салоне, которые не указаны в карте автомобиля.

Для разовых или непродолжительных поездок выгоднее заказать легковое такси. При необходимости в транспортировке крупногабаритного груза проще и дешевле заказать грузовик в компании, специализирующейся на предоставлении услуг по грузоперевозкам. Брать авто в аренду целесообразно в тех случаях, когда он требуется на продолжительный срок или для особого мероприятия (свадебное торжества, день рождения и т. п.).

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