Что привело экс-полковника ГРУ Скрипаля к пицерии Zizzi

Обмененный когда-то на Анну Чапман бывший сотрудник ГРУ и его дочь находятся в клинике после отравления, которое, скорее всего, станет очередной загадочной страницей истории мирового шпионажа.

Новость о госпитализации 66-летнего пенсионера в тихом городе Солсбери уже который день является одной из главных в британских СМИ. Они, собственно, и строят версии, как нетрудно догадаться, связанные с Россией и российскими спецслужбами. Тем не менее, в первых сообщениях выдвигались версии несчастного случая или самоубийства.

Британские чиновники, напротив, скупы на предположения. Они даже не распространяются о том, каким ядом был отравлен Скрипаль и находившаяся с ним 33-летняя дочь Юлия. По данным прессы, это вещество нервно-паралитического действия. Место отравления официально называется лишь с эпитетом «предположительно»: торговый центр и находящаяся в нем пиццерия Zizzi, возле которой были обнаружены оба пострадавших.

Между тем, делу придается повышение внимание. В связи с отравлением Скрипаля собрался правительственный комитет, который координирует действия властей в чрезвычайных ситуациях (Cabinet Office Briefing Room A, сокращенно COBRA). Это означает, что преступление в Солсбери очень скоро окажется проблемой межгосударственного уровня.

Шпион, который хотел квартиру

История бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля – это будто воспоминание о годах, которые для российских спецслужб были периодом развала и безвременья. О том, как он был завербован, поведал его бывший коллега, полковник Николай Лузан, в своей художественно-документальной книге «Чертова дюжина контрразведки». Из нее можно узнать, что Скрипаль служил в воздушно-десантных войсках, бывал в «горячих точках», потом закончил военно-дипломатическую академию. Став сотрудником ГРУ, работал на Мальте, при этом проявил себя «напористым, хватким профессионалом, способным проводить сложные вербовки и добывать важную информацию». К его слабостям относилось, видимо, приобретенное в загранкомандировках, стремление жить с комфортом.

Если так оно всё и было, получается, что Скрипаль попал в сети британских спецслужб потому, что, можно сказать, стал жертвой времени. Наступили девяностые, полковничьей зарплаты сотрудника центрального аппарата ГРУ, не превышавшей семьсот долларов в месяц, стало на многое не хватать. И Скрипаль решил подзаработать. В тайне от начальства он попробовал заняться импортом вина из Испании. Как впоследствии оказалось, совместный бизнес ему предложил не кто иной, как агент Ми-6 Пабло Миллер.

Вербовка Скрипаля произошла в 1995 году. Четыре года спустя он покинул ГРУ по состоянию здоровья, разорвав таким образом, сотрудничество с британской разведкой, потерявшей к нему интерес. Скрипаль перешел на работу в МИД, откуда вскоре уволился и стал работать в одном из комитетов мэрии Москвы.

За несколько лет работы на британскую разведку Скрипаль сдал более 300 агентов российских спецслужб. За все это он получил скромные по современным меркам, но немаленькие по меркам девяностых, деньги – около 100 тыс. долларов. Этого ему хватило на покупку квартиры сыну в Москве, дачи в Тверской области и автомобиля, а так же ремонт собственного жилья. Видимо, о большем полковник-любитель комфорта и не мечтал.

Поймали Скрипаля, когда он попытался возобновить сотрудничество с британскими спецслужбами. Пенсионер, слишком интересующийся делами своих бывших коллег, привлек внимание ФСБ. В декабре 2004 года его арестовали.

Один из многих

Скрипаля приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Хотя в последствии сотрудники ФСБ будут сравнивать его дело с делом Олега Пеньковского, тогда история шпиона, сдававшего коллег ради квартиры для сына, не вызвала особого резонанса. О Скрипале широкая публика вспомнила в 2010 году, когда он был помилован вместе с тремя другими гражданами России, осужденными за шпионаж, и обменян на 10 сотрудников российских спецслужб, арестованных в США. Но и тогда его персоне пресса не уделила особого внимания. «Звездами» операции по обмену стали арестованная западными спецслужбами Анна Чапман и осужденный в России Игорь Сутягин. Об их судьбе, виновности или не виновности в то время спорили, но никак не о Скрипале.

В Великобританию он перебрался вместе со своей женой, которая, кстати, до момента его ареста не знала о его шпионской деятельности. Дети же, сын и дочь, жили на две страны. Видимо, Солсбери Скрипаль выбрал не случайно: там же обитает и его куратор в Ми-6 Пабло Миллер. Здесь же располагается британский военный центр по работе с отравляющими веществами.

По данным The Daily Mail, бывший шпион жил тихой, размеренной жизнью ушедшего на покой пенсионера среднего достатка. Купил дом, но достаточно скромный. Соседям он запомнился разве что, приглашением на собственное новоселье. К моменту отравления дочь Юлия осталась его единственным близким родственником. Сын умер от почечной недостаточности в Санкт-Петербурге в прошлом году. А жена скончалась от онкологического заболевания несколько лет назад.

Сейчас Скрипаль и его дочь находятся под тщательной охраной. Сообщается, что состояние их здоровья тяжелое. А тем временем, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери. BBC, ранжируя версии случившегося, ставит выше других гипотезу о хотя и российском, но неофициальном «следе», однако и в пользу этого никаких, основанных на фактах аргументов не приводится.