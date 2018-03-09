Терминалы сбора данных: виды и особенности выбора

Управлять современным складом невозможно без использования специальных систем, которые дают возможность оперативно находить нужный товар в складских помещениях и узнавать данные об объеме хранящейся на складе продукции.

При повсеместном внедрении систем штрих-кодирования в торговой и логистической сферах нет ничего удивительного в том, что этот же способ используется для сбора и обработки сведений о товарах на складе. Если на кассовых местах в магазинах сотрудникам достаточно только отсканировать штрих-коды с этикеток на товарах, которые покупатели приносят сами, то складским работникам приходится самостоятельно находить товары и доставлять их в нужное место, одновременно фиксируя свои действия. В связи с потребностью в мобильности, являющейся необходимым условием эффективного функционирования склада, используемое работниками оборудование должно соответствовать определенным требованиям. В этих целях кладовщики применяют терминалы сбора данных, являющиеся одной из наиболее сложных разновидностей торгового оборудования. Эти устройства используются в логистике, транспортировке, складском хранении, торговой сфере и др. Mobile Inform Group предлагает приобрести терминалы сборы данных http://m-infogroup.ru/oborudovanie/terminaly-sbora-dannykh для автоматизации работы предприятия.

Данное оборудование именуют мобильными компьютерами, поскольку оно сочетает в себе функции сканера штрих-кода и компактного электронного устройства, используемого для хранения, обработки и передачи информации в компьютер с инсталлированной программой для учета товаров. Габариты терминала незначительно превышают размеры смартфона. В некоторых моделях мобильных терминалов предусмотрены и функции смартфона, благодаря чему они могут использоваться в качестве средства общения между складскими работниками.

Наличие терминала сбора данных освобождает сотрудников от необходимости оставаться возе рабочего стола кладовщика – они получают возможность перемещения по складским помещениям и фиксации всех нужных сведений в любой точке складского комплекса. Тем самым ТСД обеспечивают высокую точность обработки информации, не ограничивая передвижения кладовщика. Использование беспроводных технологий при этом позволяет сканировать данные с этикеток изделий и осуществлять их передачу в стационарный компьютер. Требования, предъявляемые к аппаратуре, зависят от применяемой технологии передачи информации. Чтобы выбрать наиболее подходящую модель, нужно оценить, какое значение для конкретного склада имеет быстрота передачи данных – требуется ли передача информации терминалом немедленно после ее считывания либо сотрудник склада может после сбора информации подойти к компьютеру и загрузить ее.

Возможности современных мобильных терминалов для складов и магазинов столь обширны, что перед покупкой аппаратуры нужно уделить большое внимание имеющимся функциям и соотношению стоимости и качества. К примеру, некоторые модели ТСД могут отправлять электронные письма, совершать телефонные звонки, формировать личный календарь с перечнем задач, и, разумеется, сканировать данные со штрих-кодов.

Немаловажную роль при выборе ТСД играет их надежность в экстремальных условиях использования. К примеру, терминалы компании http://m-infogroup.ru/ способны корректно функционировать даже после множества падений на твердую поверхность с высоты до полутора метров. Если заранее известно, что ТСД будет использоваться на неотапливаемом складе или в ходе перевозки груза, необходимо уделить внимание допустимой температуре применения аппаратуры. К примеру, терминал Opticon способен успешно функционировать и при минус двадцати пяти градусах по Цельсию.

Исходя из условий использования, важную роль могут играть срок службы батареи и продолжительность ее зарядки. К примеру, длительность функционирования ТСД от простых батареек или от аккумулятора может составлять лишь тридцать часов или же целых двести часов, – это зависит от типа используемого источника питания.

Изготовлением ТСД занимаются компании, завоевавшие всеобщее признание в области высоких технологий, например, Casio и Motorola. Кроме того, на этом рынке присутствуют и специализированные фирмы, названия которых хорошо знакомы специалистам в сфере автоматизации складской логистики, к примеру, Symbol. Каждая марка оборудования имеет свои особенности, которые связаны не только с его функциями, но и с используемыми для обработки информации программами. Поэтому при отсутствии опыта применения таких устройств не нужно гнаться за известными брендами. Чтобы сделать правильный выбор, надо посоветоваться со специалистами в сфере автоматизации складской и торговой деятельности, рассказать им о своих пожеланиях. Они помогут приобрести именно ту аппаратуру, функционал и стоимость которой в максимальной степени соответствуют особенностям конкретного складского комплекса, торговой фирмы и т. п.