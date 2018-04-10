Ford Sollers сообщает, что в период с декабря 2014 г. по февраль 2018 г. с выгодой по программе трейд-ин в России были реализованы 65 000 автомобилей Ford

Каждый второй автомобиль Ford в России последние 3 года продавался с участием средств, привлеченных за счет сдачи другого автомобиля в трейд-ин. Свыше 50% всех реализованных в рамках программы автомобилей Ford принадлежат к сегменту SUV, что отражает тенденцию роста популярности этого сегмента в последние несколько лет.

На кроссоверы и внедорожники пересела половина клиентов, сдавших в трейд-ин легковые автомобили других классов. Выбор в пользу SUV от «Голубого овала» сделали 85% бывших владельцев внедорожников Ford, проявив лояльность не только к производителю, но и выбранному классу автомобилей.

Наиболее популярной моделью Ford среди участников программы трейд-ин стал нынешний бестселлер Ford в России*, среднеразмерный кроссовер Ford Kuga – 22 444 автомобиля или 35% от всех проданных по программе трейд-ин автомобилей и 66% от всех реализованных по программе SUV. Компактный Ford EcoSport выбрали 7960 человек (12% от общего объема), а флагманский внедорожник Ford Explorer пользовался почти таким же спросом, как Ford Mondeo (3515 и 3918 автомобилей соответственно).

Ford Explorer F34 Driving 1200 предоставлено пресс-службой

Среди бывших владельцев Ford, которые составили свыше трети (37%) от общего числа участников программы, кроссоверы выбрали 53% клиентов. При этом свыше 60% сданных в трейд-ин Ford cоставили автомобили модели Focus разных поколений, в том числе компактвэны Ford Focus C-MAX. Наибольшей популярностью кроссоверы Ford пользовались среди бывших владельцев кроссоверов, внедорожников и пикапов этой марки: 85% снова сделали выбор в пользу SUV от знакомого бренда. Помимо официально поставлявшихся в Россию моделей Ford, в трейд-ин передавались также автомобили, предназначенные исключительно для североамериканского или европейского рынка, такие как представительский седан Ford Scorpio, спорткар Ford Mustang и тяжелые пикапы серий F150 и F250.

Второе место по популярности среди всех участников программы занял Ford Focus – 16 060 автомобилей или 25% от общего объема продаж по трейд-ин. Автомобиль этой модели в том числе предпочел владелец самого старого из прошедших по программе «Фордов», седана Ford Granada 1983-го года выпуска.

Ford Titanium Kuga предоставлено пресс-службой

Более половины участников программы (56%) сдали для покупки Ford автомобили различных зарубежных брендов, в том числе премиальных. Наиболее массово пересаживались на Ford с продукции американских и корейских брендов. Автомобили российских марок составили около 7% от сданных в трейд-ин транспортных средств (4640 автомобилей).

Ford возглавляет рейтинги лояльности клиентов на нескольких крупнейших западных рынках. В США Ford возглавляет рейтинг лояльности среди брендов уже на протяжении 8 лет. По итогам 2017 года количество лояльных клиентов Ford в США превысило 63%, а пикапы серии F стали лидерами американского рынка по лояльности в своем сегменте*. Наиболее преданная аудитория бренда проживает в Германии: по данным исследования, охватившего период с августа 2016 г. по июль 2017 г., 73,5% владельцев Ford при выборе нового автомобиля снова делают выбор в пользу продукции Ford. Это наивысший показатель среди массовых брендов и выше, чем у некоторых премиальных немецких брендов.

* По результатам продаж в I квартале 2018 г.

** Рейтинг 2017 IHS Markit Automotive Loyalty Awards

*** Исследование IHS Markit